Roma-Neom era l'ultima gara dei giallorossi prima dell'esordio in campionato, previsto per domenica prossima contro il Bologna: gli uomini di Gasperini sono scesi in campo al Benito Stirpe di Frosinone per fare sul serio ma alla fine hanno impattato contro gli arabi sul 2-2.

In gol per i giallorossi Cristante e Soulé.

Le fasi salienti del match, tutti i gol arrivano nel primo tempo

Il Neom ha cominciato la gara con grande intraprendenza, cercando subito di sorprendere la retroguardia giallorossa. Lacazette, uno dei veterani della formazione saudita, ha quasi subito avuto sul piede l’occasione giusta trovando però un attento Svilar.

La Roma ha reagito mantenendo ordine e cercando di sfruttare le corsie laterali e al 25’ ha trovato vantaggio con Cristante, abile a spingere in rete dopo una respinta corta del portiere avversario.

La risposta del Neom non si è fatta attendere: appena un minuto più tardi Benrahma ha approfittato di una transizione veloce e ha battuto Svilar, riportando subito la sfida in equilibrio.

Il botta e risposta ha dato ritmo e intensità alla gara, che non ha conosciuto pause. Al 32’ è stato Matías Soulé, tra i più brillanti della serata, a firmare il nuovo sorpasso giallorosso con un sinistro preciso dopo una combinazione rapida con Rensch.

Ancora una volta, però, la Roma non è riuscita a mantenere il vantaggio.

Al 38’, complice un errore difensivo, Abdi ha trovato il varco giusto per infilarsi e firmare il 2-2.

Ripresa con pochi spunti, Dybala torna in campo

Nella seconda parte di gara i ritmi si sono inevitabilmente abbassati, ma non sono mancate situazioni interessanti. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno in campo di Paulo Dybala, rimasto a lungo ai box per infortunio: l’argentino non è ancora al meglio della condizione, ma la sua presenza rappresenta una notizia incoraggiante per tutto l’ambiente. In mezzo al campo, applausi anche per Manu Koné, entrato nella ripresa e desideroso di rincuorare i tifosi dopo i rumor su una possibile partenza con destinazione Inter.

Sul piano offensivo, la Roma ha costruito un paio di occasioni con Dovbyk e Baldanzi, ma entrambi si sono dovuti arrendere alle parate del portiere avversario.

Nel finale è stato ancora Lacazette a illudere il Neom con un gol che avrebbe cambiato l’esito della gara; la sua rete è stata però annullata e il punteggio di 2-2 non è più cambiato.

Gasperini attende Sancho dal mercato

Se i calciatori pensano al campo, la società rimane proiettata sul mercato, laddove sembra davvero vicino l'arrivo di Jadon Sancho. L'accordo col Manchester United è già stato trovato sulla base di circa 20 milioni di euro, manca quello con l'esterno inglese.

Gasperini ha chiesto da tempo alla dirigenza un esterno sinistro in grado di entrare dentro il campo e concludere in porta, un calciatore insomma abile a fare quello che nella sua Atalanta era compito di Lookman.

Sancho sembra adesso ad un passo.