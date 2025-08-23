Il conto alla rovescia è terminato. Dopo un’estate di attese, trattative e suggestioni di mercato, la Serie A riapre i battenti. La nuova stagione prende ufficialmente il via oggi, sabato 23 agosto, con tre sfide che catalizzano immediatamente l’attenzione degli appassionati. In campo scenderanno i campioni d’Italia del Napoli, il Milan e la nuova Roma targata Gasperini: tre squadre, tre storie diverse, accomunate dalla stessa ambizione, quella di cominciare con il piede giusto un campionato che si preannuncia incerto e combattuto.

Il Napoli campione in carica inaugura il torneo

Il sipario si alzerà alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Napoli, reduce dal trionfo della scorsa stagione, affronterà il Sassuolo neopromosso e guidato in panchina da Fabio Grosso. Una sfida che profuma di suggestione: da una parte chi ha dominato l’ultimo torneo, dall’altra chi ritorna tra i grandi con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere.

Gli azzurri, però, non arrivano al debutto nelle condizioni ideali. Romelu Lukaku, bomber di riferimento, sarà costretto ai box per un infortunio muscolare alla coscia che lo terrà fuori dai campi almeno 3 mesi. Una defezione pesante, che priva gli uomini di Antonio Conte di una pedina fondamentale.

A dare equilibrio e idee in mezzo al campo ci penserà però Kevin De Bruyne, atteso come leader tecnico e carismatico della formazione partenopea. Sarà lui a dover dettare i tempi e orchestrare una manovra che dovrà saper colpire con lucidità una squadra, il Sassuolo, che davanti al proprio pubblico proverà subito a mettere in difficoltà i campioni.

Milan: debutto a San Siro senza Leao

Alle ore 20:45 sarà la volta del Milan, che aprirà il suo campionato tra le mura amiche di San Siro contro la Cremonese, tornata in Serie A dopo due anni di assenza. Per i rossoneri l’obiettivo è chiaro: partire forte e mandare un messaggio alle dirette concorrenti per lo scudetto.

Massimiliano Allegri, però, dovrà rinunciare a uno dei suoi uomini più decisivi: Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, fermato da un infortunio al polpaccio durante la gara di Coppa Italia contro il Bari, non sarà della partita. Al suo posto ci sarà spazio per Jimenez, chiamato a non far rimpiangere il numero 10 e a mettere in mostra le proprie qualità in un palcoscenico di prestigio.

Grande curiosità anche per Luka Modric, uno dei colpi più sorprendenti del mercato estivo. Il croato, leggenda del calcio europeo, è pronto a debuttare nel nostro campionato, portando con sé un bagaglio di esperienza, tecnica e carisma. La sua presenza a centrocampo potrebbe rivelarsi decisiva, anche se non mancano i dubbi sulle condizioni fisiche di un campione che ha dato tanto al calcio mondiale ma che dovrà adattarsi ai ritmi della Serie A.

La nuova Roma di Gasperini all’esame Bologna

In contemporanea con la gara di Milano, toccherà alla Roma di Gian Piero Gasperini scendere in campo. Un binomio inedito e intrigante: la società giallorossa ha deciso di affidarsi a un tecnico dalla forte impronta tattica, che ha sempre fatto del gioco aggressivo e verticale il proprio marchio di fabbrica.

L’esordio, però, non sarà dei più semplici: di fronte ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, formazione solida, organizzata e capace di mettere in difficoltà chiunque. Per Gasperini, inoltre, i grattacapi non mancano. In particolare, il reparto offensivo presenta più di un’incognita: Paulo Dybala, protagonista di un’estate altalenante e apparso non ancora brillante nell’amichevole contro l’Everton, si giocherà il posto sulla corsia di destra con il connazionale Soulé.

Non è comunque da escludere l'impiego di entrambi gli argentini, con il più giovane sacrificato sulla fascia di sinistra.

Resta poi il dubbio legato al centravanti: Dovbyk e Ferguson si giocano una maglia da titolare, in un ballottaggio che testimonia come la Roma stia ancora cercando la sua fisionomia offensiva.