Secondo quanto scritto su X dal giornalista Antonello Angelini, dopo tanti presunti soprusi arbitrali subiti dalla Juventus, sono bastate poche parole del tecnico Igor Tudor a far irritare il designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

Angelini: 'Sono anni che Juve riceve furti e se Tudor dice una cosa si parla di gazzarra?'

Il giornalista sportivo Antonello Angelini ha scritto un messaggio sul proprio account X in merito alle polemiche che si sono scatenate a seguito delle parole del designatore degli arbitri Rocchi: "Anni di furti ai danni della Juventus senza reazioni.

Poi una volta Tudor dice le cose come stanno e Rocchi: 'Abbassiamo i toni sennò sarà gazzarra'. Quando Inzaghi Inter e Conte Napoli protestavano sul nulla cosmico invece i toni erano ok".

Nello specifico, Angelini fa riferimento al segmento di dichiarazioni fatte da Rocchi a Open Var, quando il designatore arbitrale pur ammettendo gli errori commessi da Rapuano nella gara fra Hellas Verona e Juventus, ha invitato gli addetti ai lavori a mantenere toni pacati per non fra trascendere la situazione. Un chiaro invito a Igor Tudor, tecnico bianconero che nel post gara del Bentegodi e nella conferenza stampa, aveva tuonato parlando di episodi clamorosi in sfavore della vecchia signora.

Angelini ha poi scritto un secondo messaggio reiterando le accuse contro il mondo arbitrale: "Dopo aver ascoltato audio VAR credo che arbitro e Varista sino proprio anti-juventini dentro e quindi non in grado di arbitrare la Juve.

Come io non sarei in grado di arbitrare Inter e Roma, che mal sopporto da bambino. Metteteci anche il fatto che la Juve ha vinto troppo".

Infine il giornalista ha lanciato una stilettata al mondo Inter: "È sempre aiutino ai nerazzurri. Dimarco (già ammonito) calcia la palla in curva a gioco fermo. Giallo automatico e quindi sarebbe dovuto essere rosso ma invece nulla. L'arbitro scorda il cartellino nella tasca".

Juve, i tifosi rispondono ad Angelini: 'Tudor si preoccupi a far giocare bene la squadra'

Le parole di Angelini, specie quelle sui presunti soprusi ricevuti dalla Juve, hanno acceso la discussione sul web: "Memoria corta, già dimenticato il periodo delle SIM, del gol di Muntari, dello scontro Rafinha- Pjanic, del pugno di Gatti a Kvara, di Chiellini a Belotti...

e tanti calci di rigore contro non visti dagli arbitri a libro paga? Lascia stare, dovreste andare in C per compensazione", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Tudor deve preoccuparsi di dare un gioco alla Juve non degli arbitri. Il Verona lo devi battere a prescindere dall'arbitraggio. Vai a rivederti quello che diceva l'avvocato Agnelli a proposito di chi cercava alibi, chiamando in causa l'arbitro per giustificare la non vittoria".