Arsenal e Olympiacos si sfideranno martedì 1° ottobre alle 21:00 sul prestigioso palcoscenico dell’Emirates Stadium di Londra per il secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. L’Arsenal ha iniziato al meglio la sua avventura europea, imponendosi 0-2 sul campo dell’Athletic Bilbao. In Premier League i Gunners hanno mostrato carattere con due rimonte importanti: il pari in extremis contro il Manchester City e il successo in rimonta a Newcastle. La squadra di Arteta sogna il primo titolo continentale della sua storia.

L’Olympiacos, capolista in patria insieme all’AEK, cerca invece riscatto dopo il passo falso all’esordio con il Pafos. Mendilibar punta sulla fantasia di Podence e sulla concretezza di El Kaabi per provare a sorprendere i londinesi.

Le probabili formazioni di Arsenal-Olympiacos

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Martinelli

Allenatore: Arteta.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Olympiacos (4-2-3-1):Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Garcia, Hezze; Strefezza, Chiquinho, Podence; El Kaabi

Allenatore: Mendilibar.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

L’Arsenal vola grazie ai cambi decisivi di Arteta, protagonisti nelle ultime vittorie contro Athletic, City, Port Vale e Newcastle.

I Gunners sono a due punti dalla vetta e in Champions vantano 13 successi casalinghi di fila nella fase a gironi. L’Olympiacos, invece, ha pareggiato 0-0 con il Pafos ed è reduce da 10 sconfitte esterne consecutive in Champions. In campionato resta imbattuto e in testa, ma al momento le statistiche europee sono tutte a sfavore.

Quote Arsenal-Olympiacos: Gunners con risultati positivi in casa

I principali bookmaker danno i Gunners nettamente favoriti nella sfida europea.

William Hill quota la vittoria dell'Arsenal a 1.18, il pareggio a 6.50 e il successo dell'Olympiakos a 13.00. Anche Bet365 propone una quota simile per l’Arsenal vincente a 1.18, mentre il pareggio si assesta a 6.50 e un’eventuale vittoria degli ospiti paga addirittura 17.00. Le quote sottolineano la fiducia nelle capacità della squadra inglese di conquistare i tre punti nella serata di Champions.

Protagonisti attesi: Saka in evidenza, Martinelli pronto a brillare

Nel campo dell’Arsenal, uno dei punti di riferimento è Bukayo Saka, il quale in questa stagione di Champions League ha già mostrato le sue qualità con prestazioni di livello.

In tre apparizioni, il giocatore inglese vanta una media valutativa di 7.53, mettendo a referto un assist e vincendo 5 duelli su 9 totali. Il suo dinamismo sarà fondamentale per spezzare la resistenza dell’Olympiakos.

Accanto a lui, attenzione a Gabriel Martinelli, che nonostante il minutaggio ridotto, ha saputo essere incisivo con un gol e un assist nelle poche apparizioni, vantando una valutazione media di 8.2 nei pochi minuti giocati. Il talento brasiliano si fa notare per la sua efficacia sotto porta e la possibilità di rappresentare la variante vincente per l’attacco di Mikel Arteta.

Dall'altro lato, i greci dell'Olympiakos si presentano con giocatori del calibro di Daniel Podence, un attaccante che ha evidenziato una valutazione media di 7.2 nel match precedente.

Con 4 dribbling tentati e 3 completati, Podence rappresenta l'elemento creativo nella formazione greca, pronto a sfruttare ogni minima distrazione della retroguardia avversaria per cercare di fare risultato.