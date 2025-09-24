Giovedì 25 settembre, alle ore 21, Aston Villa e Bologna si affronteranno al Villa Park di Birmingham per la prima giornata della fase del girone della UEFA Europa League 2025. Una sfida che segna il ritorno sulla scena europea per entrambe le squadre, ma con significati profondamente diversi: per i padroni di casa è l’occasione per riscattare un avvio stagionale complicato; per gli emiliani, è l’atteso debutto nella competizione, guadagnata lo scorso maggio con la vittoria della Coppa Italia.

Le probabili formazioni

Entrambi i tecnici dovranno fare scelte precise in vista del debutto europeo.

Emery deve fronteggiare le assenze e gestire un gruppo in difficoltà psicologica, mentre Italiano cercherà l’equilibrio tra entusiasmo e pragmatismo, consapevole che il margine d’errore è minimo.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Dibu Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendía; Watkins.

Allenatore: Unai Emery.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Dove vedere Aston Villa–Bologna in TV e streaming

La gara tra Aston Villa e Bologna sarà trasmessa in diretta giovedì 25 settembre alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Per chi preferisce la visione online, il match sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW, sia in diretta che on demand.

Quote: Aston Villa favorito secondo i bookmaker

Come spesso accade quando si gioca a Villa Park, sono i padroni di casa a partire con i favori del pronostico.

Secondo William Hill, la vittoria dell'Aston Villa è quotata a 1.80, mentre l'eventualità di un pareggio è quotata a 3.50. La vittoria del Bologna è valutata a 4.33, evidenziando la sfida ostica che attende gli uomini di Thiago Motta. Ancor più chiaro il quadro se si considerano le quote di Bet365, che offrono il trionfo dei Villans sempre a 1.80, il pareggio a 3.40 e l'affermazione dei rossoblù a 4.50. Con tali cifre, l'Aston Villa sembra avere il vento in poppa per questa sfida dal sapore europeo.

Due squadre a caccia di certezze

La vigilia dell’incontro è segnata da stati d’animo opposti. In casa Aston Villa si respira un clima di tensione dopo un inizio di Premier League ben al di sotto delle aspettative: nessuna vittoria nelle prime cinque giornate, con tre pareggi e due sconfitte, l’ultima in trasferta contro il Sunderland.

I soli tre punti raccolti finora lasciano la squadra di Unai Emery impantanata al 18° posto, in piena zona retrocessione. Un trend preoccupante, che però non cancella il pedigree del tecnico spagnolo, quattro volte vincitore dell’Europa League tra Siviglia e Villarreal. Per la sfida europea, l’Aston Villa dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave: Tielemans, Kamara e Onana sono indisponibili per infortunio.

Situazione più equilibrata invece per il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha raccolto due vittorie e due sconfitte nelle prime quattro giornate di Serie A. I rossoblù arrivano dalla convincente rimonta contro il Genoa e sembrano più maturi rispetto alla passata stagione, soprattutto sotto il profilo della gestione delle gare.

Con il campionato in pausa, tutte le attenzioni sono rivolte al debutto continentale. La squadra si è preparata con grande concentrazione e conosce già le insidie dell’avversario, avendolo affrontato proprio nella scorsa stagione europea. Italiano adotterà un ampio turnover, pur dovendo fare i conti con alcune assenze che limiteranno la rotazione in alcuni reparti.

I precedenti: inglesi in vantaggio

A un anno esatto di distanza dall’ultimo confronto, Aston Villa e Bologna si ritrovano faccia a faccia in Europa. L’ultimo incrocio risale infatti al 22 ottobre dello scorso anno, durante la fase a gironi della Champions League.

In quell’occasione furono gli inglesi ad avere la meglio con un secco 2-0, firmato dalle reti di McGinn e Duran.