Domenica 28 settembre, alle ore 15, il Villa Park di Birmingham ospiterà la sfida di Premier League tra Aston Villa e Fulham, valida per la sesta giornata del campionato 2025-2026. Entrambe le squadre cercano punti, con i padroni di casa che in particolare inseguono il primo successo stagionale in Premier e proveranno ad approfittare del calore del loro pubblico per strappare un risultato positivo dopo la vittoria in Europa League contro il Bologna.

Quote di Aston Villa-Fulham: Villans leggermente favoriti

Per i bookmaker, l’Aston Villa parte con un leggero vantaggio.

William Hill quota la vittoria casalinga dei Villans a 2.30, il pareggio a 3.10 e il successo degli ospiti a 3.20. Anche Bet365 opta per una linea simile, offrendo la vittoria del Villa a 2.25, il segno X a 3.25 e il trionfo del Fulham a 3.30.

La sfida si prospetta quindi equilibrata, con i dettagli che potrebbero fare la differenza.

Statistiche dei protagonisti chiave in campo

Tra i protagonisti più attesi, spicca il portiere argentino Emiliano Martínez, elemento cardine della retroguardia dell'Aston Villa.

Nei 270 minuti giocati finora in tre apparizioni, Martínez ha effettuato sei salvataggi e non ha subito nessun cartellino.

A centrocampo, Boubacar Kamara si sta imponendo come uno dei metronomi del Villa. Con 188 minuti giocati e un assist già a referto, Kamara ha dimostrato una buona presenza difensiva con 5 tackle e 2 intercettazioni decisive

Sul fronte avversario, una delle pedine chiave per il Fulham sarà Bernd Leno, il portiere tedesco che ha già stupito nel corso delle prime cinque partite con 15 parate e un rating di 7.38.

In attacco per gli ospiti, Alexander Iwobi, con i suoi 1 gol e 2 assist nei 396 minuti giocati quest'anno, rappresenta una minaccia costante per le retroguardie avversarie.