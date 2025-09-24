Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni de Il BiancoNero della Juventus e della prestazione di Andrea Cambiaso contro l’Hellas Verona. Secondo Balzarini, l'esterno classe 2000 avrebbe disputato una gara insufficiente, mostrando un atteggiamento, come in altre volte, non consono alla maglia della Vecchia Signora.

Juventus, Balzarini punge Cambiaso: 'Ha atteggiamenti non consoni alla maglia che indossa'

Il giornalista Gianni Balzarini è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il BiancoNero e parlando della Juventus, nello specifico dell'andamento non positivo di Andrea Cambiaso, ha detto: "In una trasmissione Mediaset a cui ho partecipato, l’ho inserito tra i bocciati della gara con l’Hellas Verona.

Questo per un motivo semplice: se contro gli scaligeri il tema era la stanchezza, lui non aveva ragione di esserlo, visto che aveva saltato due partite di campionato ed era reduce solo da una gara. Qui, allora, si entra in un altro discorso: l’atteggiamento, che non mi sta piacendo".

Balzarini ha proseguito: "Mi dispiace dirlo, perché Cambiaso a me piace molto tecnicamente, ma certe volte, non sempre, entra con un atteggiamento che non mi sembra consono alla maglia che porta. Lo dico fuori dai denti: sono un suo ammiratore, perché secondo me è uno dei giocatori potenzialmente più completi, sa giocare sulla fascia, sa accentrarsi e offre diverse soluzioni. Però, ragazzi, non puoi, tu che sei praticamente fresco, correre meno di chi era alla terza partita in una settimana.

Questo significa non esserci con la testa e avere un atteggiamento che non mi è piaciuto affatto".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Oltre a Cambiaso, in questo momento sono pochi quelli che possono indossare la maglia'

Le parole di Balzarini su Cambiaso hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "Senza polemica: quante partite da Juve ha fatto in questi anni Cambiaso? E per partite intendo quelle in cui abbia fatto davvero la differenza, con prestazioni da 7,5 o 8. Senza polemica, parte seconda: qual è il suo ruolo e, soprattutto, in cosa eccelle?", scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Perfettamente d’accordo. Vergognosa la sua prestazione a Verona, fino all’ultimo minuto, quando in una delle possibili azioni d’attacco, senza alcuna pressione, ha passato il pallone agli avversari".

Infine, un tifoso sottolinea: "Ci focalizziamo solo su un giocatore, ma facendo una valutazione generale, quelli che al momento meritano di giocare nella Juve sono Bremer, Thuram (anche se in calo) e Yildiz. Gli altri sono troppo altalenanti e devono ancora dimostrare. Aggiungo poi l’allenatore, che non è all’altezza".