Si avvicina il match tra il Barcellona e la Real Sociedad, in programma domenica 28 settembre alle ore 18:30. La sfida si svolgerà nella cornice del Spotify Camp Nou, dove i blaugrana cercheranno di consolidare la propria posizione nella La Liga 2025-2026, mettendo nel mirino potenzialmente anche il primo posto in caso di vittoria contro i baschi.

Quote: Barcellona largamente favorito

I pronostici parlano chiaro e pongono il Barcellona come netto favorito per la vittoria.

William Hill quota la vittoria degli uomini di casa a 1.30, mentre il pareggio è quotato a 5.50 e la vittoria della Real Sociedad è data a 9.00. Bet365 presenta quote simili, ponendo il successo del Barcellona a 1.27, con il pari a 5.75 e il colpo esterno dei baschi a quota 10.00. I bookmaker confermano dunque la superiorità dei padroni di casa.

Statistiche: i protagonisti attesi del Camp Nou

Molti saranno i riflettori puntati su alcuni protagonisti chiave di questa sfida.

Tra le fila del Barcellona, spicca il nome di Pedri, il talentuoso centrocampista spagnolo dalla valutazione media stellare di 7.95 in questo avvio di stagione. Pedri ha già firmato un gol nelle sue sei presenze, mostrando una precisione nei passaggi del 89%.

Non meno importanza avrà Joan García, il portiere del Barcellona, che con 14 parate e una valutazione media di 7.45, ha dimostrato di essere un baluardo affidabile tra i pali, fondamentale per contenere le offensive avversarie.

Per Real Sociedad, la cui sfida si prospetta ardua, c'è speranza nei piedi di Takefusa Kubo e Mikel Oyarzabal. Kubo ha una valutazione media di 7.07 ed è noto per i suoi dribbling incisivi, mentre Oyarzabal con due gol e un assist in questo inizio di campionato, ha già messo in mostra le sue qualità offensive.

Infine, Álex Remiro, il portiere della Real Sociedad, avrà il compito di arginare l'attacco avversario, con una valutazione media di 6.93 e 13 parate effettuate.