Bayer Leverkusen ed Eintracht Frankfurt si affrontano nella terza giornata della Bundesliga 2025. Il match, che si terrà venerdì 12 settembre alle 20:30 alla BayArena di Leverkusen, promette scintille e tensione. Le due compagini scenderanno in campo con l'intento di consolidare le rispettive posizioni in classifica: l'incontro potrebbe già essere determinante per il morale e la fiducia nei propri mezzi di chi riuscirà a fare propria la partita.

Quote di Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt: equilibrio con leggera preferenza per i padroni di casa

Secondo i principali bookmaker, il Bayer Leverkusen parte con una leggera preferenza nel ruolo di favorito. Bwin quota la vittoria delle 'Aspirine' a 2.30, il pareggio a 3.75 e il successo dell’Eintracht Frankfurt a 2.80.

Le quote di William Hill e Bet365 sono simili, con il successo interno quotato a 2.30, il pareggio a 3.60 e 3.80, e la vittoria ospite stimata a 2.75. Questo equilibrio riflette le potenzialità di entrambe le squadre, suggerendo una gara aperta e combattuta fino all'ultimo.

Statistiche giocatori: i protagonisti da tenere d'occhio, da Tillman a Schick e Uzun

In campo non mancheranno i protagonisti da osservare con attenzione.

Fra i padroni di casa, Malik Tillman si presenta come uno dei volti emergenti di questa stagione. Il centrocampista statunitense ha già timbrato il cartellino nel suo unico match giocato finora, mostrando una performance eccellente con una valutazione di 7.3. I suoi 61 minuti sul terreno di gioco sono stati ben spesi, con un gol, un dribbling riuscito e una buona precisione nei passaggi. Buona anche la capacità di resistere nei duelli (ne ha vinti 4 su 6).

Nell’attacco del Bayer spicca poi Patrik Schick, veterano con un inizio di stagione brillante. Con 2 gol in altrettante presenze, il centravanti ceco rimane un riferimento avanzato in grado di fare la differenza, supportato da una valutazione di 7.9 e da un ottimo rendimento nei duelli fisici (12 vinti su 15).

Guardando alla formazione ospite, Can Yılmaz Uzun, appena ventenne, sta vivendo un buon momento. Con 2 gol e altrettanti assist in due presenze, Uzun vanta una media valutativa di 8.65. Non solo dimostra una chirurgica precisione al tiro (3 su 3 nello specchio), ma anche una buona capacità di costruire opportunità con 2 passaggi chiave totalizzati.

Accanto a lui, Jean-Mattéo Bahoya, altro talentuoso ventenne, ha mostrato lampi di classe con i suoi 2 gol e assist, confermando il suo potenziale con una valutazione media di 8.45.

