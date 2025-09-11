La terza giornata di bundesliga, in programma nel prossimo weekend, mette di fronte due mondi opposti: da una parte il Bayern Monaco di Vincent Kompany, macchina da gol e a punteggio pieno; dall'altra l'Amburgo, tornato da poco nella massima serie e ancora alla ricerca della sua prima rete stagionale. L'Allianz Arena si prepara a ospitare un "Nord-Süd Klassiker" che, sulla carta, appare più sbilanciato che mai.

Inizio di stagione travolgente per i bavaresi

I bavaresi hanno iniziato la stagione come un rullo compressore. Dopo aver sollevato la Supercoppa di Germania contro lo Stoccarda, hanno liquidato il Lipsia e l'Augsburg nelle prime due uscite di campionato, segnando un totale di nove reti.

Il tecnico Vincent Kompany sembra aver dato alla squadra un'identità di gioco ancora più offensiva e verticale, con una pressione asfissiante e una capacità di occupare l'area avversaria con impressionante continuità. Giocatori come Harry Kane e Michael Olise sono già in forma smagliante, trasformando in oro quasi ogni pallone che transita dalle loro parti. L'unico dubbio per il tecnico belga riguarda un possibile turnover in vista dell'imminente esordio in Champions League contro il Chelsea, ma la profondità della rosa bavarese è tale da non far preoccupare i tifosi.

Un'impresa quasi impossibile per i Dinosauri

Dall'altra parte del campo, l'Amburgo di Merlin Polzin vive un inizio di campionato difficile.

I "Dinosauri", tornati in Bundesliga dopo anni di assenza, hanno raccolto un solo punto, frutto di un pareggio a reti bianche contro il Borussia Mönchengladbach alla prima giornata. A questo risultato è seguita una dolorosa sconfitta interna nel derby contro il St. Pauli, che ha messo in luce le difficoltà della squadra in fase offensiva. Con zero gol segnati in 180 minuti, l'attacco è il grande punto interrogativo. Affrontare la miglior difesa del campionato (insieme ad altre) nel suo stadio non è certo il modo più semplice per sbloccarsi.

La storia recente degli scontri diretti è un vero e proprio bollettino di guerra per l'Amburgo. Il Bayern ha vinto tutti gli ultimi nove precedenti e, nelle ultime due sfide giocate all'Allianz Arena, ha inflitto agli avversari un passivo totale di 14 gol.

I pronostici dei principali bookmaker riflettono questa disparità, con la vittoria del Bayern data quasi per certa, a quote bassissime. Per l'Amburgo, l'obiettivo realistico non è tanto fare punti, quanto piuttosto mostrare segnali di crescita, lottare con orgoglio e, magari, trovare quella rete che possa dare un po' di fiducia per il prosieguo di una stagione che si annuncia complicata.