Tutto pronto all'Allianz Arena di Monaco per la sfida tra Bayern Monaco e Werder Brema, in programma venerdì 26 settembre alle 20:30, valida per la quinta giornata della Bundesliga. I bavaresi, guidati dalle sapienti mani di Thomas Tuchel, cercano di mantenere il loro dominio in campionato, affrontando un Werder Brema che non intende certo recitare il ruolo di comprimario. I riflettori saranno puntati su Manuel Neuer e compagni, con Harry Kane in primo piano, reduce da un inizio di stagione da trascinatore.

Quote di Bayern Monaco-Werder Brema: Bayern favoritissimo

I bookmaker non hanno dubbi nel designare il Bayern Monaco come il grande favorito di questo incontro. William Hill quota la vittoria interna a 1.08, mentre il pareggio è quotato a 11.00 e la vittoria del Werder Brema a un improbabile 21.00.

Anche su Bet365 le previsioni sono simili, con il successo bavarese dato a 1.06, il pareggio a 15.00 e la vittoria esterna dei verdi a 26.00. Non c’è dubbio che le quote rispecchino la potenzialità offensiva e difensiva dei padroni di casa.

Statistica giocatori: Harry Kane e i protagonisti bavaresi

In prima linea spicca Harry Kane, il bomber inglese che con i suoi 8 gol e 3 assist nelle prime quattro partite ha già lasciato il segno sulla Bundesliga.

Kane è un vero incubo per le difese avversarie, con un’incredibile percentuale di tiri in porta: 10 su 11, efficacia che spiega la sua valutazione media di 9.18.

Tra i pali, il veterano Manuel Neuer, nonostante i suoi 39 anni, continua ad essere una garanzia. In quattro partite ha concesso solo tre gol, effettuando sei parate cruciali per mantenere il Bayern ai vertici della classifica.

Un altro pilastro della formazione bavarese è Joshua Kimmich, centrocampista di talento che ha messo in mostra la sua abilità nelle transizioni con 333 passaggi (di cui 10 chiave) in appena quattro presenze, ottenendo una media di 7.83, a conferma della sua importanza sia in fase difensiva che d'impostazione.

Infine, lo spettacolare Luis Díaz, che in attacco ha contribuito con 3 gol e 2 assist, mostrando notevole abilità nel dribbling con 10 successi su 16 tentativi. Nonostante la forte concorrenza in attacco, tra cui Serge Gnabry con 3 reti, è Kane a occupare le prime pagine e a seminare il terrore tra le difese di tutta la Germania.