Secondo quanto riportato su Youtube dal giornalista Romeo Agresti, il club turco Samsunspor sarebbe stato accostato nelle ultime ore ad Arkadiusz Milik, centravanti lungodegente attualmente in forza nella Juventus.

Calciomercato Juventus, il Samsunspor avrebbe chiesto informazioni su Milik

Il calciomercato è ancora aperto in diversi paesi sparsi per il globo fra cui Arabia e Turchia, e proprio da quest'ultima arriverebbe l'ultima indiscrezione che vorrebbe coinvolto un calciatore della Juventus, Arkadiusz Milik. Della notizia, rimbalzata nella giornata di oggi, ne ha parlato su Youtube il giornalista Romeo Agresti: "Non credo che per Milik si possa fare granché di concreto, soprattutto se pensiamo che il polacco ha spalmato pochi mesi fa lo stipendio.

Ad oggi l'unica via percorribile è quella di capire se in Turchia o nei paesi in cui il mercato è ancora aperto, si possa mandare il centravanti in prestito partecipando all'ingaggio. MI stupirei infatti se il Samsunspor, club accostato al giocatore, decidesse di retribuirgli l'ingaggio tutto da solo. Parliamo pur sempre di un elemento che non calca il campo da più di un anno. Quindi spero che Comolli in questi giorni provi a intavolare una trattativa per mandare Milik in Turchia".

Agresti ha poi concluso: "La situazione di Milik è abbastanza cristallizzata e il polacco è stato l'unico a essere stato escluso dalla lista UEFA. Una cosa piuttosto normale viste le condizioni fisiche di un centravanti che ha passato tutta la scorsa stagione a cercare una condizione fisica mai più trovata a causa degli intoppi nel corso del suo recupero.

Parliamo di un attaccante non proprio fuori dal progetto Juve, perché alla Continassa queste parole non le hanno mai utilizzate, ma di un giocatore che non ha futuro nel club bianconero. Non credo purtroppo per Milik che riuscirà a tornare a giocare ai massimi livelli, proprio perché il polacco ha mostrato davvero grandi difficoltà nel poter tornare solo ad allenarsi. La Juventus, che non è una Onlus ma una società che fattura, non avrebbe dovuto rinnovargli il contratto in quanto il centravanti sarà a busta paga della vecchia signora ancora per due anni".

I tifosi su Milik: 'Sarebbe stato un bel giocatore senza tutti quegli infortuni'

Le parole spese da Agresti su Milik hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Fosse stato integro sarebbe stato un bel giocatore e avrebbe avuto una bella carriera perché tecnicamente non si discute" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Milik è un caso importante, una lezione che bisogna imparare e che bisogna memorizzare. Non deve più accadere che un giocatore stia fuori per 15 mesi, quasi senza vedere mai il campo e pagargli lo stipendio".