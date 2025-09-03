Secondo quanto dichiarato da Luciano Moggi ai microfoni di Juventibus, il direttore generale della Juve, Damien Comolli, avrebbe dovuto rinunciare a uno tra Edon Zhegrova e Loïs Openda per puntare su un centrocampista da inserire in rosa.

Juventus, Moggi: 'Openda e Zhegrova buoni giocatori, ma avrei rinunciato a uno dei due per un mediano'

L'ex dirigente Luciano Moggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Juventibus e, parlando degli ultimi acquisti messi a segno da Damien Comolli, ha detto: "Sia Openda che Zhegrova sono due giocatori buoni, ma secondo me la Juventus aveva bisogno anche di un centrocampista, invece sono arrivati tutti attaccanti.

In merito a questo, dico che se Tudor riesce a sfruttare al meglio Dusan Vlahovic, questa squadra può fare di più di quello che uno si può immaginare. Anche perché in Serie A non ci sono avversarie impossibili da affrontare, ma la Juve non ha una rosa così forte per poter vincere agilmente. Con il Genoa il secondo tempo l'hanno dominato loro, ma i bianconeri hanno vinto proprio per un gol del serbo. Ecco perché torno a dire che avrei fatto a meno di uno dei due esterni offensivi, visto che ce ne sono in abbondanza alla Continassa, per prendere un mediano che sarebbe stato molto più funzionale".

Moggi ha proseguito: "Io non mi esprimo da tifoso, bensì da addetto ai lavori, da chi quell'ambiente lo conosce bene.

Quindi posso dire che sicuramente la Juventus ha preso dei buoni giocatori che potrebbero portarla anche in Champions League. Può essere anche che la squadra arrivi nelle zone per l'Europa League. Poi se Vlahovic continua a performare come nelle prime due gare, magari si può aspirare a qualcosa di migliore, ma non pensiamo allo scudetto, quello è un discorso fra Inter e Napoli".

L'ex dirigente ha concluso parlando dell'operato di Comolli: "Secondo me ha fatto bene, poi che non siano stati acquisti fatti in Italia ma all’estero cambia poco. Sicuramente la squadra ha qualcosa in più a livello di fantasia, perché Zhegrova sa il fatto suo. Il problema è che il kosovaro è una mezza punta, così come David o Openda.

Tutti calciatori che dovrebbero aiutare Vlahovic a finalizzare la manovra. La domanda da farsi però è: ma questo centrocampo può sostenere un attacco simile? Io credo che sia difficile".

Juventus, i tifosi rispondono a Moggi: 'Sono d'accordo con Luciano quando dice che il problema è il mediano'

Le parole di Moggi hanno acceso il dibattito sul web: "Sono d'accordo con Moggi quando ribadisce che il problema è il centrocampo e lì dà una piccola stoccata a Comolli", sostiene un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Moggi ormai straparla... Europa League? E dove vede tutte queste squadre prima della Juve".