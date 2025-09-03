Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, Dusan Vlahovic, al netto delle tante voci di mercato circolate intorno al suo nome, non sarebbe mai stato davvero vicino a lasciare la Juventus. Il giornalista ha poi parlato della Roma e delle ultime indiscrezioni riguardanti Lorenzo Pellegrini.

Juventus, Romano: 'Vlahovic? Mai stato vicino davvero a lasciare il club bianconero'

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su YouTube della Juventus e delle voci su Dusan Vlahovic: "Molti mi hanno chiesto se la Turchia per Dusan Vlahovic sia mai stata una reale soluzione e a questa domanda rispondo no.

Perché, appena arrivato il nuovo ds nel club turco a giugno, quando ancora c'era Mourinho, il serbo era stato accostato al Fenerbahçe, ma da quello che mi risulta, Devin Özek non ha mai trattato il classe 2000. Questo perché sapevano che Vlahovic non sarebbe mai andato nel loro club, perché aveva altre ambizioni e programmi. Dirò di più, il centravanti non è mai stato davvero vicino a lasciare la Juventus, al netto di qualche chiacchierata che il suo entourage ha fatto con delle squadre. Sì, c'è stato un momento nel quale si è parlato del Milan forte sul serbo, ma, sei ore dopo, Tare ha preso Nkunku e questo perché i rossoneri non hanno mai davvero voluto il classe 2000".

Romano si è poi focalizzato sulla Roma e sulle voci che sono circolate intorno al club giallorosso: "Si sono dette tante cose negli ultimi giorni di mercato e non è stato sicuramente un periodo semplice per il club capitolino.

Ognuno può avere il proprio punto di vista, ma un fatto è certo: a Trigoria non sono riusciti ad acquisire un esterno offensivo. Massara e Gasperini, piuttosto che prendere tanto per prendere o perché non convinti dei costi delle operazioni, hanno scelto di lasciare la rosa così com’è. Un esempio su tutti è stato George, esterno del Chelsea che sarebbe costato circa 26 milioni di euro e che quindi la Roma ha scelto di non trattare. Di conseguenza, sono usciti rumor che avrebbero voluto il ds francese in forte attrito con il tecnico piemontese e si è arrivati a parlare persino di dimissioni di Massara. Una situazione che, onestamente, non mi risulta: in tutti i club ci sono i confronti ed è normale che due persone abbiano anche opinioni differenti.

Questo fa parte del calcio e ci sta che in un'estate, dove peraltro la Roma ha attraversato momenti di grande difficoltà, a Trigoria si siano confrontati anche in maniera accesa. Non dobbiamo, inoltre, dimenticarci che Massara è arrivato tardi e che non ha potuto organizzare il mercato nei mesi primaverili".

Romano ha infine concluso sulla Roma dicendo: "Mi risulta che in questi giorni sia arrivata per Lorenzo Pellegrini un'offerta molto importante a livello economico dal Trabzonspor. Il numero 7, che ha sempre aperto anche all'uscita verso l'estero, non è stato però convinto dal club turco".

Pellegrini, un ritorno in squadra sul quale Gasperini conta

Seguendo le parole di Romano proprio su Pellegrini, la Roma vorrebbe reintegrare il centrocampista ed ex capitano al netto della sua condizione contrattuale. Il numero 7 andrà in scadenza al termine della stagione in corso, ma il mancato arrivo di un esterno in alto a sinistra potrebbe spingere Gasperini a puntare su di lui per tamponare l'assenza.