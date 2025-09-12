Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe intenzione di prendere un nuovo direttore sportivo nel mese di ottobre. A detta di Schira, il candidato italiano numero uno sulla lista di Comolli sarebbe Marco Ottolini, ds attualmente in forza nel Genoa.

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato della Juventus e della figura del direttore sportivo: "Il timing per prendere il ds per i bianconeri è sempre stato ottobre e quindi ora è ancora troppo presto, visto che ci troviamo neanche a metà settembre.

Dico questo perché la figura che hanno messo nel mirino è evidentemente ancora sotto contratto, altrimenti lo avrebbero già preso. Di nomi ne sono usciti 3, una short list composta da 2 stranieri e un italiano. Quest'ultimo è Marco Ottolini, dirigente giovane, che è già passato per la Continassa attraverso il progetto Next-gen. Otttolni poi è andato al Genoa, lo ha riportato in Serie A facendo tante plusvalenze e valorizzando tanti elementi come De Winter, Gudmunsson, Dragusin e tanti altri. Ora sta completando una serie di rinnovi come quello di Frendrup o Vasquez e poi nella prossima sosta delle nazionali si potrebbe registrare qualcosa con la Juventus".

Schira ha continuato: "In ogni caso i bianconeri faranno le cose con comodo, in quanto comunque senza un direttore sportivo la società ha lavorato bene in estate.

Modesto è stato sempre a fianco di Tudor e grazie ai suoi ottimi rapporti con il Nottingham ha facilitato il passaggio di Savona in Inghilterra. Comolli dal canto suo ha gestito tutto come il plenipotenziario del club, però Ottolini andrebbe a dare una mano nello scouting e completerebbe un settore con le sue conoscenze da campo del calcio italiano".

Il giornalista, restando in tema mercato ma spostandosi sul Milan ha infine detto: "Molti mi hanno chiesto cosa potrebbe accadere con Maignan e sono convinto che la società rossonera farà almeno un tentativo per rinnovargli il contratto. Ci riuscirà? Questo è tutto da vedere, perché l'entourage del calciatore non ha ancora smaltito la delusione per quella promessa di prolungamento che gli era stata fatta qualche mese fa e che non è mai stata realizzata.

Le parti ricominceranno i dialoghi da lì ma se il Milan pensa di rinnovare Maignan offrendogli 4 milioni, beh allora si sbaglia, perché il portiere non resterà per quelle cifre. Per me serviranno almeno 6 milioni netti".

Milan, i tifosi rispondono a Schira: 'Maignan ha ricevuto un trattamento inaccettabile'

Le parole di Schira, specie quelle su Maignan, hanno acceso il dibattito fra i suoi supporter: "Mike ha ricevuto un trattamento inaccettabile. Di conseguenza, é logico che pensi di andare altrove" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Penso che la tua quantificazione per Maignan, 4 anni a 6,5/7 , sia veramente esagerata. E, sempre che si vada in Champions, 5,5 per 3 anni è equo".