Secondo quanto scritto su X dal giornalista Giovanni Capuano, il sistema di giustizia sportiva nel calcio italiano dovrebbe subire una profonda riforma, in particolare dopo il processo per plusvalenze che ha colpito la Juventus e risparmiato altre squadre.

Giovanni Capuano: 'Il sistema della giustizia sportiva deve essere riformato, specie dopo quanto è successo con la Juve'

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha scritto un messaggio sul proprio account X sottolineando quanto il calcio italiano ed alcune sue riforme, siano profondamente da cambiare per rinnovare un sistema vecchio.

"Questo autunno davanti alla Corte di Giustizia UE si discute della legittimità dell’attuale sistema della giustizia sportiva. È possibile, anche auspicabile, che tutto debba essere riformato per adeguarlo alla realtà di oggi. Ad esempio, non rendendo più possibile la celebrazione di un processo (sportivo) senza diritti di difesa su argomenti tecnici e finanziari come quello che ha travolto la Juventus per le plusvalenze (salvando il Napoli e altri)".

Capuano ha proseguito nel suo ragionamento sottolineando: "Lo sport è ormai un’industria che muove miliardi di euro, pensare di gestirla con regole e istituti vecchi mezzo secolo è un errore di visione. PS - In Inghilterra dopo anni di inchiesta e processo, si attende la pubblicazione della sentenza sul caso delle violazioni finanziarie del Manchester City.

Loro ci stanno mettendo mesi, da noi si fece tutto in poche settimane. Perché?".

La reazione dei tifosi: 'Dire che il processo si sia concluso senza diritto di difesa per la Juve è una stupidaggine'

Le parole scritte da Capuano in poche ore hanno letteralmente infiammato la community su X, tanto è vero che moltissimi tifosi presenti sul social hanno detto la loro a riguardo. "Dire che il processo sportivo alla Juve sulle plusvalenze si sia svolto senza diritti di difesa è una stupidaggine assoluta. Il giudizio sportivo è sommario per sua natura dovendo portare a decisioni che per essere efficaci devono essere rapide. Ma la difesa è sempre garantita", fa presente un utente a Capuano.

Un altro poi aggiunge: "Perché?

Seriamente sta chiedendo perché? La risposta la trova nel suo post. Processo plusvalenze, condannata la Juventus e salvato il Napoli e tante altre squadre. È oggi tutti chiudono gli occhi di fronte all’operazione di mercato Atalanta-Inter".

Infine un terzo tifoso scende nel dettaglio scrivendo: "Adeguarlo alla realtà di oggi? Quindi mi faccia capire Capuano, nel 2006 un sistema che non prevedeva giusto processo.. diritto a difesa e annoverava nel suo impianto norme di chiusura come art.4 c.1 andava bene? È questo che sta dicendo? Vada a studiare diritto".