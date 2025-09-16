Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Antonio Cassano ai microfoni di Viva el Futbol, la Juventus sarebbe una seria candidata a concorrere in questa stagione per lo scudetto.

Questo perché la formazione bianconera avrebbe grandi individualità e soprattutto un tecnico carismatico come Igor Tudor.

Antonio Cassano crede nella Juve: 'Occhio ai bianconeri nella corsa allo scudetto'

"Occhio alla Juventus per il discorso scudetto": queste sono le parole usate da Antonio Cassano ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol. L'ex calciatore, parlando dei bianconeri ha aggiunto: "Tudor si è guadagnato in campo i meriti di allenare questa squadra.

È un tecnico credibile, che non guarda in faccia nessuno e che parla con schiettezza. Nella conferenza stampa post derby d'Italia è andato davanti ai giornalisti sottolineando come la Juventus non meritasse di vincere la partita. Una cosa stranissima, perché nessuno avrebbe detto certe cose dopo un trionfo di quel genere. Inoltre penso che lo zampino di Tudor contro l'Inter sia evidente, visto che nel momento più giusto ha buttato dentro il ragazzino, Adzic, e poi Openda e David. Uno schieramento che fa intuire grande coraggio da parte del croato, che aveva voglia di portarla a casa quella gara".

Cassano ha proseguito: "Quando un allenatore è credibile davanti agli occhi dei calciatori può fare quello che vuole, tanto loro lo seguiranno sempre e comunque.

Tudor è la scelta migliore che la Juventus potesse fare in estate, con tutto che i bianconeri sono andati dietro per qualche giorno ad Antonio Conte. Ovviamente la squadra bianconera deve e può migliorare ma già dall'anno scorso, quando Tudor è arrivato in corsa, la compagine bianconera ha subito ottenuto un'identità ben precisa. È normale che molti si aspettino una fase offensiva più continua da parte della Juve, perché con l'Inter in alcuni momenti si è effettivamente trincerata dietro. Però è anche vero che Tudor ha portato l'Inter a palleggiare tanto e a sbagliare qualche appoggio di troppo, ripartendo in contropiede e facendo anche male alla formazione di Chivu".

L'ex calciatore ha concluso dicendo: "Tudor non fa prigionieri, perché Vlahovic ad esempio è in scadenza ma lui lo utilizza settimanalmente.

Koopmeiners è in difficoltà? Lui lo mette dentro. Insomma a me piacciono questi allenatori che hanno coraggio e attributi e ripeto che bisognerà stare attenti a questa squadra, perché con l'Inter non ha giocato bene e gli ha segnato 4 gol. Figuriamoci cosa potrà fare quando la formazione sarà più amalgamata".

Juve, una rosa da tricolore?

Cassano, tra gli addetti ai lavori, non è il primo che indica la Juventus come possibile candidata per vedersela direttamente con il Napoli per lo scudetto. La formazione bianconera d'altronde vanta uno dei reparti offensivi più completi dell'intera Serie A, oltre ad una linea difensiva forte che ha anche recuperato Gleison Bremer, uno degli stopper più forti d'Europa.

Se Tudor riuscisse a recuperare Koopmeiners, andrebbe a potenziare forse l'unico reparto nel quale i bianconeri latitano, quello del centrocampo.