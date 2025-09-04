Il futuro di Dani Ceballos resta un rebus. Il centrocampista spagnolo, ormai ai margini del Real Madrid, sembra non rientrare nei piani tecnici di Xabi Alonso e il suo nome continua a circolare con insistenza sul mercato. Con l’Europa occidentale che ha già chiuso la sessione estiva, le piste più calde restano quelle arabe e turche, dove i club possono ancora operare, ma all’orizzonte c’è anche l’ipotesi di un ritorno di fiamma da parte della Juventus.

Calciomercato Juventus, Ceballos potrebbe tornare un nome spendibile nella finestra di riparazione di gennaio

Dani Ceballos continua a vivere una situazione complicata al Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, classe ’96, sembra infatti essere rimasto ai margini del progetto tecnico di Xabi Alonso, che finora non gli ha concesso lo spazio necessario per rilanciarsi in maglia blanca. La società madrilena, dal canto suo, valuterebbe il cartellino del giocatore attorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe facilitare un’eventuale uscita nelle prossime settimane.

Il suo nome, di conseguenza, resta sul mercato. A differenza della Liga, i campionati di Arabia Saudita e Turchia hanno ancora la finestra trasferimenti aperta per qualche giorno: due destinazioni che, almeno in teoria, potrebbero accogliere Ceballos e garantirgli quella continuità di gioco che al Bernabéu fatica a trovare.

Non è però da escludere un altro scenario: quello di una permanenza a Madrid almeno fino a gennaio. In questo caso, il profilo dell’iberico potrebbe tornare a interessare la Juventus. I bianconeri avrebbero già sondato il terreno nella sessione di rafforzamento estiva appena conclusa, senza però riuscire a trovare un’intesa soddisfacente con il Real. A gennaio, con il contratto in scadenza nel 2027 ma sempre più vicino a una fase delicata della sua carriera, la trattativa potrebbe risultare meno complessa e riaccendersi.

Juventus, tanti rinforzi in attacco ma ancora delle lacune nella linea di centrocampo

A Torino, l’arrivo di Cebballos avrebbe un significato importante soprattutto per il reparto di centrocampo.

La Juventus, si è infatti rinforzata in attacco in maniera evidente, con gli innesti last-minute di Lois Openda, acquistato dal Lipsia e di Edon Zhegrova, arrivato dal Lille, ma presenterebbe ancora qualche lacuna nella zona nevralgica del campo. Locatelli e Thuram, i due inamovibili di Igor Tudor, godono infatti di pochi ricambi di livello e Mckennie insieme a Miretti, non garantirebbero lo stesso impatto qualitativo dei due titolari. Ecco perché l’ingresso di un giocatore con la classe e l’esperienza di Ceballos porterebbe maggiore equilibrio e qualità in una mediana che necessita di alternative affidabili.