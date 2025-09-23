Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Marcello Chirico, gli episodi arbitrali controversi visti in Hellas Verona - Juventus avrebbero già influito in maniera importante sul corso del campionato e quindi -secondo il suo parere- la gara del Bentegodi andrebbe rigiocata.

Chirico: 'La partita con l'Hellas Verona dovrebbe essere rigiocata perché falsata dall'arbitraggio'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio account Youtube tornando sugli episodi arbitrali di Hellas Verona - Juventus: "Di fronte a una serie di errori del genere, noi ci troviamo a dover commentare e a dover assistere a un campionato di Serie A già falsato.

Questa partita, se ci fosse un minimo di correttezza, andrebbe rigiocata perché gli errori sono enormi, giganti e hanno indirizzato la gara. Se tu non dai rigore, rimane ancora 1-0 per la Juve. Se tu espelli Orban, vanno in inferiorità numerica e magari questo determina che il Verona non riesca, perlomeno, a riagguantare il risultato".

Chirico ha proseguito: "La classe arbitrale è stata svergognata né più né meno dal suo designatore. Nell'ultima puntata di Open VAR al designatore Gianluca Rocchi sono stati mostrati episodi di Verona e cosa ha detto? Che il rigore su Joao Mario non andava dato e che Orban andava espulso. Insomma, quello che dicevamo noi. Perché il portoghese neanche si accorge che la palla gli stesse finendo addosso, tanto è vero che nell'occasione ha gli occhi socchiusi, mentre Gatti si becca una gomitata bella forte.

Perciò è inutile che la gente sul web ricordi quante volte il difensore bianconero è stato a sua volta scorretto, anche a me non piace come si comporta Gatti in alcune occasioni. Però qua la botta la prende ed è inutile dire altro".

Chirico ha proseguito: "Il Verona doveva stare in 10 uomini, questo è quanto. Poi però Tudor chiaramente viene bacchettato da Rocchi che gli dice "Beh, io capisco le proteste, però bisogna farle in maniera contenuta, corretta, perché sennò finisce in gazzarra". Ma la gazzarra la create voi Rocchi, con le vostre decisioni e quando il designatore sostiene che l'Aia non punisce i suoi elementi e che presto li rivedremo ancora in campo, mi fa capire quanto stiano ancora sbagliando.

Dopo che fanno degli strafalcioni del genere, certi arbitri non devono essere più mandati in campo. Tra l'altro, cito anche l'episodio di Napoli- Pisa, con il penalty non dato ai toscani per uno step on foot di De Bruyne. Lo stesso Rocchi dice che è un errore e che in sala Var hanno utilizzato la telecamera sbagliata. Insomma, una marea di errori in soli due giorni di campionato".

Juve, i tifosi commentano le parole di Chirico: 'Il Var va eliminato'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Vergogna assoluta ormai la frittata è fatta . L'obiettivo era comunque mandare un arbitro scarso con la compiacenza del Var", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Il Var va eliminato, decidano gli arbitri nel bene e nel male, perché ormai sembrano dei pupazzi che aspettano il suggerimento dall'auricolare".