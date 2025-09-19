Sarà un pomeriggio di calcio intenso quello di domenica 21 settembre, quando Cremonese e Parma si daranno battaglia allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per la quarta giornata della Serie A 2025. Entrambe le squadre cercheranno di capitalizzare l'occasione per avvicinarsi alle zone alte della classifica. La gara, prevista per le 15:00, sarà un test importante per valutare le ambizioni stagionali dei 'grigiorossi' e dei ducali.

Le probabili formazioni di Cremonese-Parma

Cremonese (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Johnsen (rientra alla 5ª giornata), Barbieri (rientra alla 5ª giornata), Vardy (da valutare)

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ondrejka (rientra alla 15ª giornata), Frigan (rientra alla 24ª giornata), Hernani (da valutare)

La Cremonese dovrà fare a meno di Vardy, fermato da un problema muscolare dopo la gara di Verona: Nicola pensa a Vazquez accanto a Sanabria, mentre Grassi potrebbe essere preferito a Bondo in mediana.

Barbieri non è ancora recuperato.

Il Parma, reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, valuta alcune alternative: Cuesta dovrà scegliere tra Cutrone e Oristanio in attacco, e tra Sorensen e Ordonez in difesa. Nessun allarme per Bernabé, uscito contro i sardi solo per crampi.

Quote di Cremonese-Parma: equilibrio tra le due contendenti

Le agenzie di scommesse prevedono un incontro equilibrato, ma con una leggera preferenza per la squadra di casa.

William Hill quota la vittoria della Cremonese a 2.50, il pareggio a 3.00 e il successo del Parma a 2.80. Anche Bet365 segue una linea simile, con la vittoria della Cremonese offerta a 2.50, il pareggio quotato a 3.20 e la vittoria ospite a 2.90. I numeri indicano che il margine tra le due formazioni è sottile, con i dettagli che potrebbero fare la differenza.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Tra i pali della Cremonese si distingue Emilio Audero, portiere titolare, che ha offerto prestazioni di alto livello nelle prime tre apparizioni stagionali con una valutazione media di 7.5.

Audero ha già totalizzato 17 parate, dimostrando la sua affidabilità tra i pali facendosi valere in diverse occasioni difficili.

In difesa, Federico Baschirotto ha contribuito sia dietro che davanti, segnando un gol e mantenendo solida la linea arretrata. Con un rating di 7.27, è una figura centrale nell'assetto difensivo della Cremonese.

Passando al reparto offensivo, spotlight su Federico Bonazzoli, attaccante chiave con un gol all'attivo e un rating di 7.3 in due partite. Bonazzoli si è dimostrato incisivo, coinvolgendosi direttamente nell'attacco con tre tiri di cui due nello specchio.

Per il Parma, Zion Suzuki deve ancora trovare il giusto equilibrio tra i pali, con 11 parate ma anche cinque gol incassati.

La sua valutazione di 6.9 testimonia le sue buone capacità negli interventi, ma anche la necessità di una maggiore sicurezza nel controllo dell’area.

Tra i difensori del Parma, Enrico Del Prato ha saputo farsi valere in fase di contrasto vincendo 11 dei 21 duelli totali affrontati, un fattore essenziale per mantenere la retroguardia stabile contro l'attacco avversario.

Sul fronte offensivo, Patrick Cutrone, con 93 minuti di gioco distribuiti tra due apparizioni, ha trovato già la via del gol e dimostra di poter essere determinante con una media di cinque tiri nella sua partita completa. Cutrone sarà un pericolo costante per la difesa dei padroni di casa.