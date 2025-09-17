Secondo quanto riferito a Calciomercato.it dalla giornalista Eleonora Trotta, la Juventus prenderebbe in considerazione la cessione di Kenan Yildiz solo per un’offerta non inferiore ai 70 milioni di euro. Inoltre, il club bianconero farà di tutto per prolungare il contratto al talento classe 2005.

Juventus, Trotta: 'Il club bianconero farà di tutto per blindare Yildiz, valutandolo non meno di 70 milioni di euro'

Da due anni a questa parte, Kenan Yildiz si sta facendo notare con la maglia della Juventus, deliziando i tifosi bianconeri con giocate sopraffine e gol da applausi scroscianti.

Solo ieri, firmava una rete d'autore contro il Borussia Dortmund, con un destro a giro sotto l'incrocio che ha riportato tutti indietro nel tempo, quando certe segnature le siglava un'icona del mondo Juve come Alessandro Del Piero. Ovviamente, le perle di Yildiz hanno fatto il giro del mondo e non è un caso che diversi top club abbiano cominciato a mettere gli occhi addosso al classe 2005.

In merito a questo, la giornalista Eleonora Trotta ha dato nuovi spunti di discussione ai microfoni di Calciomercato.it: "La Juventus sta preparando un nuovo rinnovo con importante adeguamento per Yildiz, che attraverso il suo entourage ha chiesto da tempo un ritocco dell’ingaggio. Parliamo di un giocatore simbolo, che si sta meritando sul campo gli interessamenti già ricevuti la scorsa estate.

Possiamo confermare che almeno tre grandissime società hanno bussato alla porta della Juventus per conoscere il prezzo di Yildiz, ma il club bianconero è rimasto fermo sulla propria posizione e non prende in considerazione offerte inferiori ai 70-80 milioni". Trotta ha poi concluso: "Vale un po’ lo stesso discorso fatto a Como per Nico Paz: la Juventus farà il possibile per blindare presto Yildiz con un nuovo contratto".

Proprio in merito al discorso del rinnovo, stanno cominciando a circolare le cifre che la Juventus avrebbe intenzione di offrire a Yildiz: si tratterebbe di un prolungamento piuttosto simbolico, visto che il calciatore allungherebbe il suo rapporto lavorativo di un solo anno con la Vecchia Signora, portandolo così in scadenza nel 2030 anziché nel 2029.

Il turco dovrebbe percepire uno stipendio su base fissa crescente, che toccherebbe il picco nell'ultimo anno sorpassando i 5 milioni di euro di ingaggio.

Juventus, la volontà è quella di trattenere il calciatore ma il calcio moderno impone dei limiti

Come accennato anche da Eleonora Trotta, l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di trattenere quanto più a lungo possibile Yildiz. È anche vero, però, che la società bianconera non vive un momento estremamente florido a livello economico e una maxi offerta per il turco potrebbe far vacillare la Vecchia Signora. D'altronde, nel calcio moderno non esistono più elementi imprescindibili come una volta e la Juventus, in questo senso, non fa eccezione.