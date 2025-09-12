Lunedì 15 settembre alle ore 21:00, il RCDE Stadium di Cornella de Llobregat sarà il teatro del match tra Espanyol e Mallorca, valido per la quarta giornata della Liga 2025. L'attesa sfida vedrà le due squadre lottare per punti preziosi dopo un avvio di stagione altalenante. L'Espanyol, desideroso di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico, spera in una prestazione convincente per rilanciarsi in classifica.

Quote di Espanyol-Mallorca: il peso del fattore campo

Secondo i bookmaker, l'Espanyol parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria dell'Espanyol a 2.25, il pareggio a 3.20 e il successo del Mallorca a 3.20. Nel frattempo, Bet365 propone un'offerta simile, con i padroni di casa quotati a 2.20, mentre un eventuale pareggio è dato a 3.40 e la vittoria degli ospiti a 3.30. Il team di casa spera di capitalizzare il vantaggio ambientale del RCDE Stadium per ottenere tre punti cruciali.

Protagonisti in campo: Puado per l'Espanyol, Muriqi per il Mallorca

Javi Puado, attaccante dell'Espanyol, ha già mostrato il suo potenziale nelle prime partite della stagione.

In 3 presenze, tutte da titolare, ha collezionato 262 minuti sul terreno di gioco, segnando un gol. Con 5 tiri totali e 3 nello specchio, Puado rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie. La sua abilità nei duelli, infatti, lo ha visto vincere la metà delle battaglie disputate sul campo (10 su 21), confermando la sua importanza nell'attacco dell'Espanyol.

Per il Mallorca, il kosovaro Vedat Muriqi si presenta come uno dei principali pericoli per la retroguardia catalana. Nonostante abbia giocato solo due match da titolare in stagione, ha già segnato un gol, dimostrando tutta la sua efficacia alla guida dell'attacco. Muriqi si distingue per la sua fisicità e presenza in area di rigore, garantendo un punto di riferimento importante per la squadra.

Con 3 tiri sul bersaglio da altrettante conclusioni, ha già dimostrato di poter essere letale sotto porta, pur avendo subito un’espulsione che ha limitato il suo impiego fino a questo momento.

Infine, attenzione a Pablo Torre, giovane centrocampista del Mallorca, autore di un assist in queste prime uscite stagionali. Con 79 passaggi completati e 3 chiave, Torre ha la capacità di alimentare il gioco offensivo della squadra e potrebbe rivelarsi un avversario insidioso per l'Espanyol nella costruzione delle azioni offensive.