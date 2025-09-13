Secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi su Youtube, Oaktree vorrebbe cedere l'Inter per delle cifre importanti ma che non siano proibitive. Bergomi ha poi parlato di Chivu e del suo operato fatto finora nel club nerazzurro.

Inter, Bergomi: 'Oaktree vuole liberarsi del club nerazzurro a cifre importanti ma non folli'

L'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale rivela nuovi aggiornamenti sul fronte societario in casa Inter: "Le ultime notizie danno ancora una situazione problematica per quanto concerne la costruzione del nuovo stadio a Milano e Oaktree vuole liberarsi del club nerazzurro per cifre importanti ma non folli.

C'é chi compara le vicende in casa Inter con quelle del Liverpool, ma le storie sono diverse, in quanto i Reds sono stati acquistati da un fondo che voleva aggiungere una squadra di calcio al proprio paniere e voleva farlo con un club prestigioso, che ne innalzasse il nome. Nel caso della Beneamata invece, Oaktree se l'é ritrovata quasi come pegno e non vuole più tenerla. Insomma l'Inter presto passerà di mano".

Bergomi ha proseguito nel suo incipit parlando di Juventus-Inter: "Io nelle scorse ore ho criticato in maniera dura Cristian Chivu per la conferenza stampa che ha fatto alla vigilia del derby d'Italia. Beh, ho sentito quella di Tudor e lui è riuscito a fare persino peggio: il croato ha detto chiaramente che la gara fra i bianconeri e i nerazzurri è una partita come tutte le altre.

Ecco perché vorrei che Chivu si avvicinasse di più al pensiero di noi tifosi e che alzasse un po' il tiro, certamente sempre ricordando che stiamo parlando di un match di calcio".

Bergomi ha infine concluso dicendo: "Io non voglio contestare Chivu e credo che la scelta del tecnico rumeno abbia diversi lati positivi. Ho avuto anche per lui splendide parole, per l'approccio che ha avuto con la piazza e per i cambiamenti che ha apportato nel lavoro quotidiano e negli allenamenti. Perché io so come la squadra lavorava prima con Inzaghi e quindi va fatto un plauso al giovane allenatore. Diciamo che Chivu ha puntato subito a cambiare delle cose in una rosa che era distrutta".

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'Oaktree è molto più di passaggio di Redbird'

Le parole di Bergomi hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Oaktree teoricamente è molto più di passaggio di Redbird. Quest'ultimo ha voluto il Milan e si occupa di entertainment e sport, Oaktree se l'è trovata controvoglia" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Mi auguro solo che una volta venduta l'Inter, diano la quota a Marotta e si tolga di torno perché non l'ho mai retto soprattutto in questo periodo".