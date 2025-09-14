Il giorno dopo Juventus vs Inter, lo scoramento in casa nerazzurra è tanto.

Una vittoria che sembrava ormai alla portata, con i nerazzurri avanti di un gol a poco più di 10 minuti dalla fine, si è infatti tramutata in una sconfitta. Pesante e difficile da digerire.

Ne è convinto anche l'opinionista Fabio Bergomi, che su X non ha lesinato critiche ai suoi e al tecnico interista, Cristian Chivu.

Inter, Bergomi: 'Solo Chivu poteva prendere 4 gol da una Juventus che fa schifo'

"Solo Inzaghi e il rumeno hanno preso quattro goal della Juve dal 1973 ad oggi - ha scritto Bergomi su X - Con la differenza che quella Juve è stata la più forte di quel decennio.

Questa invece fa schifo. Per non parlare di quella incontrata da Inzaghi. Cristian, stai zitto che hai giocato contro degli scarsi e se hai visto l’Inter migliore a Torino negli ultimi vent’anni, ti consiglio un'oculista".

"Dopo le cinque reti in finale di Champions, ne abbiamo prese altre sei nelle successive tre partite - ha aggiunto Bergomi in un altro post - Che avessimo un problema in difesa, tra gli altri, era ed è fattuale. Le parole di Giuseppe Marotta ad oggi sono state roboanti, contraddittorie ed infine ridicole. È fattuale che ci stanno prendendo per i fondelli. Senza alcun rispetto né per l’Inter né per i suoi supporter. Noi tifosi avremmo dovuto attendere la fine del mercato per fare gli abbonamenti.

Invece, per amore incondizionato, siamo corsi a farli. Intanto altri 4 gol dalla Juve peggiore di sempre".

Infine Bergomi ha sottolineato: "La rosa dell’anno scorso bastava e avanzava per vincere lo scudetto. Diciamola la verità! Nonostante un campionato indegno con un allenatore incapace, a 100 minuti dalla fine lo avevi cucito sul petto. Quindi significa che la squadra andava ritoccata, ma è buona. La verità è che dal 2021 manca un grande allenatore".

Inter, i tifosi si dividono dopo le parole di Bergomi: 'Chivu poteva fare poco'

Le parole di Bergomi hanno diviso i suoi follower: "Sui gol Cristian poteva fare poco. Due tiri da 40 metri e due palle da piazzato. Una regalata da Dimarco e Bastoni e l’altra con un angolo dove non siamo stati capaci di spazzare la palla in curva" scrive un utente su X.

Un altro invece sottolinea: "Certo perché con le nostre Inter più forti ci abbiamo vinto a Torino vero? Su quel campo perdiamo sempre, sia che siamo i più forti sia che siamo scarsi. Però siccome sembri saperne più di tutti, potresti creare uno staff tu e provare a farci vincere".