Cresce l'attesa in vista di Fiorentina-Napoli, big match valido per la terza giornata di Serie A. La viola affronterà gli azzurri allo Stadio Artemio Franchi, sabato 13 settembre, alle ore 20:45. La partita segna un banco di prova importante per entrambe le squadre. I partenopei guidati da Antonio Conte arrivano alla gara a punteggio pieno, avendo già battuto Sassuolo e Cagliari. I ragazzi di Stefano Pioli vanno invece a caccia della prima vittoria stagionale.

Italy Flag
Serie A
Giornata 3
13/09/2025 15:00
Cagliari
VS
Parma
13/09/2025 18:00
Juventus
VS
Inter
13/09/2025 20:45
Fiorentina
VS
Napoli
14/09/2025 12:30
AS Roma
VS
Torino
14/09/2025 15:00
Atalanta
VS
Lecce
14/09/2025 15:00
Pisa
VS
Udinese
14/09/2025 18:00
Sassuolo
VS
Lazio
14/09/2025 20:45
AC Milan
VS
Bologna
15/09/2025 18:30
Verona
VS
Cremonese
15/09/2025 20:45
Como
VS
Genoa

Quote: favoriti i partenopei

Il Napoli, campione d'Italia in carica e a punteggio pieno in classifica, si presenta come favorito dai bookmaker.

Secondo William Hill la vittoria degli azzurri è quotata a 2.10, mentre un successo della Fiorentina e il pareggio sono rispettivamente dati a 3.40 e 3.30. Anche Bet365 si allinea, offrendo le stesse quote per la vittoria degli ospiti e aumentano leggermente le chance di vittoria della squadra di casa quotandola a 3.50.

Le quote vedono dunque il Napoli in una posizione di vantaggio, ma che sicuramente lasciano spazio a possibili sorprese.

Statistiche dei giocatori chiave: da osservare de Gea e il centrocampo azzurro

David de Gea sarà una delle carte vincenti per la Fiorentina. L'esperto portiere spagnolo, 35 anni, ha già mostrato le sue doti nelle prime due gare stagionali totalizzando 8 parate e subendo soltanto una rete, con una solidità da vecchio campione.

Il suo rendimento sarà fondamentale per tenere a bada l'attacco partenopeo, noto per la sua incisività.

Nel centrocampo azzurro, ad emergere sono due figure di esperienza e talento: Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. De Bruyne, anche se non più nel fiore degli anni, ha già lasciato il segno con 1 gol in due apparizioni, mostrandosi ancora decisivo col suo apporto offensivo. Con una precisione di passaggio che lo contraddistingue da sempre ha messo a referto 112 passaggi, confermando la sua centralità nel gioco napoletano. Zambo Anguissa non è da meno, aggiungendo al suo repertorio un gol e una forma fisica che lo fa padrone del centrocampo grazie ai tanti duelli vinti, 12 su 24. Le sue prestazioni pagano bene anche in termini di dribbling con 3 successi su 5 tentativi, dunque il giocatore camerunese rappresenta una garanzia per il tecnico partenopeo che conta molto sulle sue prestazioni.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
2
2
0
0
3 / 0
3
6
W
W
2
Juventus
2
2
0
0
3 / 0
3
6
W
W
3
Cremonese
2
2
0
0
5 / 3
2
6
W
W
4
AS Roma
2
2
0
0
2 / 0
2
6
W
W
5
Udinese
2
1
1
0
3 / 2
1
4
W
D
6
Inter
2
1
0
1
6 / 2
4
3
L
W
7
Lazio
2
1
0
1
4 / 2
2
3
W
L
8
AC Milan
2
1
0
1
3 / 2
1
3
W
L
9
Como
2
1
0
1
2 / 1
1
3
L
W
10
Bologna
2
1
0
1
1 / 1
0
3
W
L
11
Atalanta
2
0
2
0
2 / 2
0
2
D
D
12
Fiorentina
2
0
2
0
1 / 1
0
2
D
D
13
Pisa
2
0
1
1
1 / 2
-1
1
L
D
14
Cagliari
2
0
1
1
1 / 2
-1
1
L
D
15
Genoa
2
0
1
1
0 / 1
-1
1
L
D
16
Parma
2
0
1
1
1 / 3
-2
1
D
L
17
Lecce
2
0
1
1
0 / 2
-2
1
L
D
18
Verona
2
0
1
1
1 / 5
-4
1
L
D
19
Torino
2
0
1
1
0 / 5
-5
1
D
L
20
Sassuolo
2
0
0
2
2 / 5
-3
0
L
L
© RIPRODUZIONE VIETATA