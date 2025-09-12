Cresce l'attesa in vista di Fiorentina-Napoli, big match valido per la terza giornata di Serie A. La viola affronterà gli azzurri allo Stadio Artemio Franchi, sabato 13 settembre, alle ore 20:45. La partita segna un banco di prova importante per entrambe le squadre. I partenopei guidati da Antonio Conte arrivano alla gara a punteggio pieno, avendo già battuto Sassuolo e Cagliari. I ragazzi di Stefano Pioli vanno invece a caccia della prima vittoria stagionale.

Quote: favoriti i partenopei

Il Napoli, campione d'Italia in carica e a punteggio pieno in classifica, si presenta come favorito dai bookmaker.

Secondo William Hill la vittoria degli azzurri è quotata a 2.10, mentre un successo della Fiorentina e il pareggio sono rispettivamente dati a 3.40 e 3.30. Anche Bet365 si allinea, offrendo le stesse quote per la vittoria degli ospiti e aumentano leggermente le chance di vittoria della squadra di casa quotandola a 3.50.

Le quote vedono dunque il Napoli in una posizione di vantaggio, ma che sicuramente lasciano spazio a possibili sorprese.

Statistiche dei giocatori chiave: da osservare de Gea e il centrocampo azzurro

David de Gea sarà una delle carte vincenti per la Fiorentina. L'esperto portiere spagnolo, 35 anni, ha già mostrato le sue doti nelle prime due gare stagionali totalizzando 8 parate e subendo soltanto una rete, con una solidità da vecchio campione.

Il suo rendimento sarà fondamentale per tenere a bada l'attacco partenopeo, noto per la sua incisività.

Nel centrocampo azzurro, ad emergere sono due figure di esperienza e talento: Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. De Bruyne, anche se non più nel fiore degli anni, ha già lasciato il segno con 1 gol in due apparizioni, mostrandosi ancora decisivo col suo apporto offensivo. Con una precisione di passaggio che lo contraddistingue da sempre ha messo a referto 112 passaggi, confermando la sua centralità nel gioco napoletano. Zambo Anguissa non è da meno, aggiungendo al suo repertorio un gol e una forma fisica che lo fa padrone del centrocampo grazie ai tanti duelli vinti, 12 su 24. Le sue prestazioni pagano bene anche in termini di dribbling con 3 successi su 5 tentativi, dunque il giocatore camerunese rappresenta una garanzia per il tecnico partenopeo che conta molto sulle sue prestazioni.