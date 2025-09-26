Sabato 27 settembre, alle ore 15:30, il Mewa Arena di Magonza sarà il palcoscenico della sfida tra FSV Mainz 05 e Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata della Bundesliga 2025-2026.

Il Borussia Dortmund è determinato a proseguire la sua serie positiva, mentre il Mainz cercherà l'impresa davanti al proprio pubblico.

Quote di FSV Mainz 05-Borussia Dortmund: ospiti favoriti

I bookmaker certificano un lieve vantaggio per il Borussia Dortmund.

In particolare William Hill quota la vittoria esterna del Borussia Dortmund a 2.10, mentre un successo casalingo del Mainz è fissato a 3.00 e il pareggio a 3.70. Bet365 offre una visione pressoché analoga con la quota del successo dei gialloneri a 2.10, quella del Mainz a 3.20, e il pareggio a 3.70.

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Tra i pali del Mainz, Robin Zentner, portiere di grande statura con una valutazione media di 6.78 su quattro apparizioni stagionali.

La sua abilità tra i pali è essenziale per la squadra, con 9 salvataggi effettuati nelle quattro partite finora disputate, confermandolo come garanzia di solidità difensiva, anche se i 4 gol finora concessi suggeriscono margini di miglioramento per mantenere l’equilibrio difensivo del club.

Nella retroguardia del Mainz, Phillipp Mwene ha accumulato 315 minuti di gioco nelle ultime quattro partite, dimostrando interventi puntuali con una valutazione media di 6.85. Il suo contributo difensivo è stato caratterizzato da 2 tackle e 9 duelli vinti su 19, mentre la visione di gioco è testimoniata da 7 passaggi chiave.

Riflettori puntati anche sul centrocampista Kaishu Sano per il Mainz, che ha brillato in questo inizio di stagione con una prestazione media di 7.45, realizzando un gol e un assist nei suoi 360 minuti in campo.

La sua ferocia nei contrasti e precisione nei passaggi (143 totali) lo rendono un giocatore chiave nel sistema di gioco del Mainz.

Passando al Borussia Dortmund, il portiere Gregor Kobel, fino ad ora vanta una media voto di 7.2. Ha subito solo 3 reti e ha brillato con 8 salvataggi decisivi che, insieme ai suoi 104 passaggi, lo rendono utile pure per l'avvio dell’azione dal basso.

L'attacco del Dortmund vede artista dell'area Serhou Guirassy, che ha già segnato 4 gol in altrettante presenze.