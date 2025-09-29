Il Galatasaray sfida il Liverpool il 30 settembre alle ore 21:00 nella splendida cornice del RAMS Park di Istanbul, per il secondo incontro della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. L’attesissima sfida tra le 'Leoni' di Istanbul e i 'Reds' di Liverpool vedrà i turchi cercare di sorprendere contro una formazione inglese rinvigorita dalle ultime prestazioni.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Lucas Torreira, İlkay Gündoğan; Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Leroy Sané; Roland Sallai

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Dominik Szoboszlai, Wataru Endō, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo

Quote di Galatasaray-Liverpool: inglesi in pole position

Secondo i bookmaker, il Liverpool parte con il favore del pronostico.

William Hill quota la vittoria in trasferta degli inglesi a 1.65, il pareggio a 4.33 e un successo casalingo del Galatasaray a 4.40. Quote simili vengono offerte da Bet365, che vede il successo dei Reds quotato a 1.62, il pareggio a 4.20 e un improbabile trionfo del Galatasaray a 5.00. Gli analisti vedono i turchi come sfavoriti, ma non si possono sottovalutare le capacità di contenere e contrattaccare degli uomini di casa.

Le prestazioni attese dei protagonisti in campo

Il Galatasaray farà affidamento sull’esperienza e la visione del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira.

Nella sua più recente apparizione in Champions, Torreira si è rivelato un elemento chiave, con 64 passaggi tentati di cui uno chiave, sommandosi a un lavoro difensivo con 2 intercetti. In attacco, Mauro Icardi, sebbene abbia giocato solo 35 minuti nella precedente uscita, è conosciuto per la sua capacità di finalizzare anche dal nulla.

Interessante sarà osservare Leroy Sané e İlkay Gündoğan, entrambi alle prese con la necessità di una performance di riscatto dopo valutazioni rispettivamente di 6.3 e 6.3 nella precedente uscita. Se sapranno aumentare i ritmi e generare pericoli concreti, potrebbero spingere il Galatasaray lontano dalle aspettative iniziali.

Dal lato del Liverpool, Mohamed Salah si è dimostrato una vera e propria arma nella prima giornata di Champions, con una valutazione di 9.3 grazie a 5 tiri, 1 gol e 1 assist.

Salah è sempre stato un incubo per le difese avversarie e la sua capacità nel dribbling e nel creare azioni pericolose rimane intatta. Il giovane Hugo Ekitike e Wataru Endo, entrambi entrati come sostituti, avranno da giocarsi carte importanti per scalare posizioni nella gerarchia interna dei Reds, pur dovendo affrontare una difesa avversaria organizzata e determinata a chiudere gli spazi.