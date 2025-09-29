Il Galatasaray sfida il Liverpool il 30 settembre alle ore 21:00 nella splendida cornice del RAMS Park di Istanbul, per il secondo incontro della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/2026. L’attesissima sfida tra le 'Leoni' di Istanbul e i 'Reds' di Liverpool vedrà i turchi cercare di sorprendere contro una formazione inglese rinvigorita dalle ultime prestazioni.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Liverpool

Galatasaray (4-2-3-1): Uğurcan Çakır; Wilfried Singo, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı; Lucas Torreira, İlkay Gündoğan; Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Leroy Sané; Roland Sallai

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Dominik Szoboszlai, Wataru Endō, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Cody Gakpo

Quote di Galatasaray-Liverpool: inglesi in pole position

Secondo i bookmaker, il Liverpool parte con il favore del pronostico.

William Hill quota la vittoria in trasferta degli inglesi a 1.65, il pareggio a 4.33 e un successo casalingo del Galatasaray a 4.40. Quote simili vengono offerte da Bet365, che vede il successo dei Reds quotato a 1.62, il pareggio a 4.20 e un improbabile trionfo del Galatasaray a 5.00. Gli analisti vedono i turchi come sfavoriti, ma non si possono sottovalutare le capacità di contenere e contrattaccare degli uomini di casa.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Le prestazioni attese dei protagonisti in campo

Il Galatasaray farà affidamento sull’esperienza e la visione del centrocampista uruguaiano Lucas Torreira.

Nella sua più recente apparizione in Champions, Torreira si è rivelato un elemento chiave, con 64 passaggi tentati di cui uno chiave, sommandosi a un lavoro difensivo con 2 intercetti. In attacco, Mauro Icardi, sebbene abbia giocato solo 35 minuti nella precedente uscita, è conosciuto per la sua capacità di finalizzare anche dal nulla.

Interessante sarà osservare Leroy Sané e İlkay Gündoğan, entrambi alle prese con la necessità di una performance di riscatto dopo valutazioni rispettivamente di 6.3 e 6.3 nella precedente uscita. Se sapranno aumentare i ritmi e generare pericoli concreti, potrebbero spingere il Galatasaray lontano dalle aspettative iniziali.

Dal lato del Liverpool, Mohamed Salah si è dimostrato una vera e propria arma nella prima giornata di Champions, con una valutazione di 9.3 grazie a 5 tiri, 1 gol e 1 assist.

Salah è sempre stato un incubo per le difese avversarie e la sua capacità nel dribbling e nel creare azioni pericolose rimane intatta. Il giovane Hugo Ekitike e Wataru Endo, entrambi entrati come sostituti, avranno da giocarsi carte importanti per scalare posizioni nella gerarchia interna dei Reds, pur dovendo affrontare una difesa avversaria organizzata e determinata a chiudere gli spazi.
