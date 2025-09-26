La sfida tra Genoa e Lazio si giocherà a Genova lunedì 29 settembre alle 20:45, presso lo storico Stadio Comunale Luigi Ferraris. Le due compagini si affronteranno per la quinta giornata della Serie A 2025, in una gara che promette scintille e spettacolo.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Onana (rientra alla 6ª giornata)

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Gila, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Squalificati: Belahyane (rientra alla 6ª giornata), Guendouzi (rientra alla 7ª giornata).

Indisponibili: Lazzari (rientra alla 7ª giornata), Gigot (rientra alla 16ª giornata), Rovella (da valutare), Dele-Bashiru (rientra alla 7ª giornata)

Il Genoa, guidato in panchina dal vice Wilson per la squalifica di Vieira, conferma Colombo al centro dell’attacco, ancora a caccia del primo gol. Sulla trequarti Stanciu è in vantaggio su Malinovskyi. Torna a disposizione Cornet.

In casa Lazio per mister Sarri è emergenza a centrocampo per le squalifiche di Belahyane e Guendouzi. Pellegrini resta favorito su Tavares per la corsia mancina, mentre davanti Pedro e Cancellieri sono favoriti rispettivamente su Dia e Noslin.

Italy Flag
Serie A
Giornata 5
27/09/2025 15:00
Como
VS
Cremonese
27/09/2025 18:00
Juventus
VS
Atalanta
27/09/2025 20:45
Cagliari
VS
Inter
28/09/2025 12:30
Sassuolo
VS
Udinese
28/09/2025 15:00
AS Roma
VS
Verona
28/09/2025 15:00
Pisa
VS
Fiorentina
28/09/2025 18:00
Lecce
VS
Bologna
28/09/2025 20:45
AC Milan
VS
Napoli
29/09/2025 18:30
Parma
VS
Torino
29/09/2025 20:45
Genoa
VS
Lazio

Quote di Genoa-Lazio: biancocelesti favoriti in trasferta

I bookmaker assegnano i favori del pronostico alla Lazio, seppur con margini non troppo ampi.

William Hill quota la vittoria esterna dei biancocelesti a 2.50, mentre il segno 1 per il Genoa è offerto a 2.90 e il pareggio alla stessa quota. Bet365 allinea le sue previsioni con una quota di 2.50 per la Lazio, mentre sale a 3.00 per una vittoria rossoblù e 3.10 per un pareggio. Questo equilibrio nelle quote suggerisce una partita combattuta, dove ogni risultato resta in bilico.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
4
4
0
0
9 / 3
6
12
W
W
W
W
2
Juventus
4
3
1
0
8 / 4
4
10
D
W
W
W
3
AC Milan
4
3
0
1
7 / 2
5
9
W
W
W
L
4
AS Roma
4
3
0
1
3 / 1
2
9
W
L
W
W
5
Atalanta
4
2
2
0
9 / 3
6
8
W
W
D
D
6
Cremonese
4
2
2
0
5 / 3
2
8
D
D
W
W
7
Cagliari
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
W
L
D
8
Como
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
D
L
W
9
Udinese
4
2
1
1
4 / 5
-1
7
L
W
W
D
10
Inter
4
2
0
2
11 / 7
4
6
W
L
L
W
11
Bologna
4
2
0
2
3 / 3
0
6
W
L
W
L
12
Torino
4
1
1
2
1 / 8
-7
4
L
W
D
L
13
Lazio
4
1
0
3
4 / 4
0
3
L
L
W
L
14
Sassuolo
4
1
0
3
4 / 7
-3
3
L
W
L
L
15
Verona
4
0
3
1
2 / 6
-4
3
D
D
L
D
16
Genoa
4
0
2
2
2 / 4
-2
2
L
D
L
D
17
Fiorentina
4
0
2
2
3 / 6
-3
2
L
L
D
D
18
Parma
4
0
2
2
1 / 5
-4
2
D
L
D
L
19
Pisa
4
0
1
3
3 / 6
-3
1
L
L
L
D
20
Lecce
4
0
1
3
2 / 8
-6
1
L
L
L
D

Le stelle del Grifone e dell'Aquila: dati e performance

Il portiere del Genoa, Nicola Leali, è stato protagonista di quattro partite in questa stagione, accumulando 360 minuti in campo con una valutazione media di 7.

Ha realizzato 9 salvataggi cruciali, mostrando una solida presenza tra i pali e mantenendo la sua porta chiusa in diverse occasioni.

Il difensore inglese Brooke Norton-Cuffy, a soli 21 anni, ha già contribuito significativamente alla causa genovese. In quattro apparizioni ha bloccato 2 tiri avversari e totalizzato 11 tackle. La sua propensione a vincere la maggioranza dei duelli (24 su 39) lo rende una barriera formidabile.

Al centro del campo, Patrizio Masini ha svolto un ruolo fondamentale mettendo a referto ben 155 passaggi in totale. Con 19 tackle e 3 blocchi effettuati, Masini si è dimostrato il collante tra difesa e attacco, con una valutazione media di 7.13.

Per la Lazio, da tenere d'occhio sarà soprattutto il talentuoso centrocampista Mattia Zaccagni, che con 336 minuti di gioco vanta già un gol e impressiona con la sua abilità nei dribbling, riuscendone ben 10.

Il suo spirito combattivo è dimostrato dai 16 falli subiti, sottolineando la sua centralità nel gioco offensivo.

Sul fronte difensivo, il giovane Mario Gila si è messo in luce con una media di 7.08, grazie ai suoi 281 passaggi e a una sicurezza che lo rendono un tassello chiave della retroguardia biancoceleste.

Da non dimenticare l'apporto di Castellanos, che ha saputo inserirsi negli schemi d'attacco con intelligenza, siglando un gol e fornendo due assist. La sua forza nei duelli gli permette di vincerne 15 su 29, rendendolo un elemento pericoloso per qualsiasi difesa.
© RIPRODUZIONE VIETATA