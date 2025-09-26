La sfida tra Genoa e Lazio si giocherà a Genova lunedì 29 settembre alle 20:45, presso lo storico Stadio Comunale Luigi Ferraris. Le due compagini si affronteranno per la quinta giornata della Serie A 2025, in una gara che promette scintille e spettacolo.

Le probabili formazioni di Genoa-Lazio

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu; Colombo. Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Onana (rientra alla 6ª giornata)

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Gila, Cataldi; Cancellieri, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Squalificati: Belahyane (rientra alla 6ª giornata), Guendouzi (rientra alla 7ª giornata).

Indisponibili: Lazzari (rientra alla 7ª giornata), Gigot (rientra alla 16ª giornata), Rovella (da valutare), Dele-Bashiru (rientra alla 7ª giornata)

Il Genoa, guidato in panchina dal vice Wilson per la squalifica di Vieira, conferma Colombo al centro dell’attacco, ancora a caccia del primo gol. Sulla trequarti Stanciu è in vantaggio su Malinovskyi. Torna a disposizione Cornet.

In casa Lazio per mister Sarri è emergenza a centrocampo per le squalifiche di Belahyane e Guendouzi. Pellegrini resta favorito su Tavares per la corsia mancina, mentre davanti Pedro e Cancellieri sono favoriti rispettivamente su Dia e Noslin.

Quote di Genoa-Lazio: biancocelesti favoriti in trasferta

I bookmaker assegnano i favori del pronostico alla Lazio, seppur con margini non troppo ampi.

William Hill quota la vittoria esterna dei biancocelesti a 2.50, mentre il segno 1 per il Genoa è offerto a 2.90 e il pareggio alla stessa quota. Bet365 allinea le sue previsioni con una quota di 2.50 per la Lazio, mentre sale a 3.00 per una vittoria rossoblù e 3.10 per un pareggio. Questo equilibrio nelle quote suggerisce una partita combattuta, dove ogni risultato resta in bilico.

Le stelle del Grifone e dell'Aquila: dati e performance

Il portiere del Genoa, Nicola Leali, è stato protagonista di quattro partite in questa stagione, accumulando 360 minuti in campo con una valutazione media di 7.

Ha realizzato 9 salvataggi cruciali, mostrando una solida presenza tra i pali e mantenendo la sua porta chiusa in diverse occasioni.

Il difensore inglese Brooke Norton-Cuffy, a soli 21 anni, ha già contribuito significativamente alla causa genovese. In quattro apparizioni ha bloccato 2 tiri avversari e totalizzato 11 tackle. La sua propensione a vincere la maggioranza dei duelli (24 su 39) lo rende una barriera formidabile.

Al centro del campo, Patrizio Masini ha svolto un ruolo fondamentale mettendo a referto ben 155 passaggi in totale. Con 19 tackle e 3 blocchi effettuati, Masini si è dimostrato il collante tra difesa e attacco, con una valutazione media di 7.13.

Per la Lazio, da tenere d'occhio sarà soprattutto il talentuoso centrocampista Mattia Zaccagni, che con 336 minuti di gioco vanta già un gol e impressiona con la sua abilità nei dribbling, riuscendone ben 10.

Il suo spirito combattivo è dimostrato dai 16 falli subiti, sottolineando la sua centralità nel gioco offensivo.

Sul fronte difensivo, il giovane Mario Gila si è messo in luce con una media di 7.08, grazie ai suoi 281 passaggi e a una sicurezza che lo rendono un tassello chiave della retroguardia biancoceleste.

Da non dimenticare l'apporto di Castellanos, che ha saputo inserirsi negli schemi d'attacco con intelligenza, siglando un gol e fornendo due assist. La sua forza nei duelli gli permette di vincerne 15 su 29, rendendolo un elemento pericoloso per qualsiasi difesa.