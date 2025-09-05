Un gesto simbolico ma significativo che risuona come un messaggio forte e chiaro. Il Bocale Calcio ADMO, club calabrese noto per la sua attenzione alle tematiche sociali e ai diritti umani, ha annunciato una scelta che va ben oltre la sfera sportiva. A partire dalla stagione 2025/2026, la bandiera della Palestina comparirà sul colletto delle maglie ufficiali del club. Un dettaglio apparentemente piccolo, ma carico di significato, che intende trasmettere un messaggio di solidarietà e impegno verso la difesa dei diritti fondamentali e della pace.

L’intento del club è di portare l’attenzione sulle gravi sofferenze causate da conflitti come quello che da anni devasta la Palestina, in particolare mettendo in luce la tragica situazione dei bambini di Gaza, vittime innocenti di una guerra senza fine. La decisione di aggiungere la bandiera della Palestina sulle divise non è solo un atto simbolico, ma un richiamo forte e diretto alla responsabilità collettiva di tutelare i più vulnerabili.

Il commento delle istituzioni

La notizia ha suscitato l’approvazione di molteplici figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha definito il gesto del Bocale una manifestazione di grande valore sociale.

Il primo cittadino ha commentato con queste parole: "La famiglia Cogliandro non smette mai di stupirci, e quest’anno lo ha fatto ancora una volta, con una decisione che va oltre il semplice gesto sportivo.

L'inserimento della bandiera palestinese sul colletto delle maglie è una dichiarazione forte, che denuncia la tragedia che sta colpendo bambini innocenti a Gaza. È un chiaro esempio di come anche una squadra locale possa fare la propria parte in un dibattito globale, utilizzando lo sport come veicolo di comunicazione e solidarietà".

A sostegno di questa iniziativa si è espresso anche il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che ha apprezzato la decisione del club, sottolineando il potere del calcio come mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Secondo Marziale: "Lo sport ha un ruolo molto importante in queste situazioni, può fare la differenza. Il Bocale ha preso una posizione coraggiosa, che va oltre la semplice competizione sportiva, utilizzando il proprio palco per lanciare un messaggio forte contro ogni forma di violenza.

In un contesto come quello attuale, dove troppe volte si guarda altrove, è fondamentale che le realtà locali si facciano portavoce dei diritti umani, soprattutto quando sono in gioco la vita e la sicurezza dei bambini".