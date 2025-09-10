Juventus-Inter non è mai una partita come le altre, ma questa volta l’appuntamento di Torino assume contorni particolari: la panchina di Cristian Chivu, arrivato in estate per sostituire Simone Inzaghi, potrebbe già traballare, specie se i nerazzurri dovessero uscire con le ossa rotte dallo Stadium.

Inter, una sconfitta con la Juventus potrebbe già incidere sul futuro di Chivu

Il tecnico romeno è stato accolto a Milano con una fiducia tiepida, consapevoli tutti delle difficoltà che comporta sedere su una delle panchine più esigenti del calcio italiano.

L’esordio in campionato, con un roboante 5-0 rifilato al Torino, sembrava aver spazzato via almeno in parte lo scetticismo della piazza. Ma la sorprendente sconfitta interna con l’Udinese (1-2 a San Siro) ha riacceso i dubbi, riportando il giudizio sull’ex difensore su un terreno instabile.

La sfida con la Juventus diventa così determinante: un eventuale passo falso a Torino rischierebbe di complicare già in avvio il cammino dell’Inter. I bianconeri scapperebbero a +6, un distacco pesante se sommato alle eventuali vittorie di Napoli e Roma, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Torino. Un avvio in salita che, in un contesto competitivo come la Serie A, può incidere sul morale del gruppo e sulle prospettive stagionali.

Ed ecco che, in un calcio sempre più frenetico, dove squadre come Fenerbahce o Bayer Leverkusen hanno esonerato il proprio allenatore a poche settimane dall'inizio della nuova stagione, Chivu potrebbe diventare in fretta un facile bersaglio delle critiche.

Le insidie per Chivu: condizione dei big e il tabù Stadium

Come se non bastasse, Chivu si presenterà al big match con diversi rebus da risolvere. Lo stato di forma di alcuni uomini chiave è tutt’altro che rassicurante: Bastoni, reduce dalle uscite con la nazionale di Gattuso, non ha convinto, così come Barella e Dimarco, apparsi sottotono. A complicare il quadro, anche Calhanoglu che, nella gara con l’Udinese, non è riuscito a incidere e ha mostrato un rendimento inferiore alle aspettative.

Un ulteriore ostacolo arriva dallo Stadium, impianto che negli ultimi anni è stato tutt’altro che amico per i nerazzurri. Nelle ultime dieci sfide disputate a Torino, l’Inter ha raccolto appena 5 punti su 30 disponibili: un ruolino che fotografa bene la difficoltà storica dei lombardi in casa bianconera.

Il big match contro la Juventus sarà quindi più che una semplice partita di cartello: rappresenterà un test di maturità per la squadra e per il giovane tecnico. Una vittoria potrebbe rilanciare entusiasmo e convinzione, mentre un KO rischierebbe di far vacillare precocemente le certezze costruite nelle prime settimane di questa nuova era nerazzurra.