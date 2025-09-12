Nelle scorse ore l'opinionista Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube criticando il tecnico dell'Inter Cristian Chivu per alcune dichiarazioni rilasciate nella conferenza stampa andata in scena alla vigilia del big match contro la Juventus.

Inter, Bergomi: 'La conferenza di Chivu è stata una vergogna, ha raccontato un sacco di bugie'

Fabio Bergomi ha registrato un video sul proprio canale Youtube a seguito della conferenza stampa fatta dal tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia del match con la Juventus. L'opinionista di fede nerazzurra, ha dunque commentato le parole del tecnico rumeno, non lesinandolo da durissime critiche: "La conferenza di Chivu è stata una vergogna, ha detto un sacco di balle.

Quella più grande è stata su Calhanoglu, quando ha sostenuto che il turco è rimasto alla Pinetina perché volenteroso di giocare con la Beneamata. Non è assolutamente vero e a confermare questa tesi sono arrivate le parole del presidente del Galatasaray, del padre di Calhanoglu e persino di Marotta, che qualche settimana fa sosteneva di voler accontentare un calciatore con le valigie in mano. Quindi piuttosto che dire il centrocampista ha voglia di restare e di dimostrare, Chivu pensasse a rimettere in forma un giocatore con il muso lungo, che sembra non voler dare il suo contributo. Se Calhanoglu capisce la lezione bene, altrimenti andasse in tribuna e lasciasse il posto a Susic".

Bergomi ha proseguito: "Chivu nella conferenza dice anche che la partita con la Juventus deve essere affrontata senza eccessivo stress.

Una cosa che mi manda ai matti, visto che loro ci aspettano sempre allo Staidum con una cattiveria e un agonismo pazzesco. Il tecnico rumeno dovrebbe ricordare che quella con la vecchia signora è la partita per antonomasia e non un match qualsiasi. Chiedesse a leggende come Mazzola quale è sempre stata la gara più sentita alla Pinetina. Chivu ha inoltre sottolineato come la tattica conti meno dell'esperienza ma dicesse come sono andate veramente le cose: la società gli ha tolto tutti i giocatori che gli avrebbero permesso di cambiare l'assetto di gioco. Persino Zalewski è andato via e non gli hanno comprato nessuno, quindi portasse alla luce la verità piuttosto che appiattirsi in questo modo".

Inter, le parole di Bergomi accendono i tifosi sul web: 'Chivu non può allenare questa squadra, Mou ci dovrà salvare'

Le parole di Bergomi hanno letteralmente incendiato la discussione sul web: "Già persa ancora prima di giocarla, saranno costretti a chiamare Mourinho per salvare la baracca, vedrete. Chivu non può assolutamente allenare l'Inter, mentalità da perdente" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Solita conferenza stampa di Chivu con un approccio molle che non porta a nulla di buono. Vanno a Torino considerandola una partita come le altre, siamo alla terza giornata, ci sono tutti i giocatori ma sono tornati dalle nazionali, ci sono 38 giornate ecc. Insomma solita scoppola a Torino come sempre".