Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni di Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero, con i soldi che avrebbe dovuto investire nell'acquisizione di Randa Kolo Muani dal PSG, ha invece preso due calciatori, Edon Zhegrova e Lois Openda.

Calciomercato Juve, Balzarini: 'Con la cifra che sarebbe servita per acquisire Kolo hanno preso Openda e Zhegrova'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube di una voce di mercato che avrebbe coinvolto la Juventus, il PSG e Kolo Muani: "Nelle scorse ore è uscito questo retroscena secondo il quale Comolli si sarebbe spazientito di trattare con i francesi per il classe '98, virando poi fortemente su Openda, con il quale c'era evidentemente già un'intesta di massima.

Mentre i bianconeri stavano chiudendo l'operazione per il belga, la società parigina si è resa conto che con Kolo Muani non avrebbe preso un euro da nessun altro, in quanto mancava troppo poco tempo per organizzare una nuova operazione. Quindi sono tornati dalla Juve che però li ha rispediti al mittente. Per questo motivo quindi il calciatore è andato in prestito secco al Tottenham, perché sostanzialmente non c'era spazio di manovra per fare altro".

Balzarzini ha proseguito: "Dispiace di come sia andata l'operazione? Ni. Nel senso che bisognerà capire cosa saprà fare dal punto di vista tecnico Openda, mentre sapevamo già di cosa fosse capace Kolo Muani. Dal punto di vista economico però, è stato un affare, perché praticamente con la stessa cifra che sarebbe servita per prendere il francese, la Juve ha comprato sia Zhegrova che Openda.

Quindi anche dal punto di vista numerico il club ha fatto un passo in avanti. Credo inoltre che la Vecchia signora si presenti ai nastri di partenza con un reparto avanzato fra i più forniti della Serie A. Tudor ha tanti calciatori a disposizione e soprattutto tante alternative, quindi la forza della squadra si eleva chiaramente, in quanto avrà riserve di altissima qualità. Cioè, tutti i calciatori che compongono il reparto offensivo dei bianconeri nella scorsa stagione e tutti insieme hanno realizzato un complessivo di 82 reti".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Dispiace per Kolo ma il suo acquisto sarebbe stato un bagno di sangue'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Sono completamente d'accordo con la tua analisi, però abbiamo venduto il miglior centrocampista che avevamo in rosa: Douglas Luiz.

Gli altri sono scarsi, a parte Thuram", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Dispiace umanamente per Kolo che ha atteso fino all'ultimo ma, a livello economico, sarebbe stato un altro bagno di sangue, per di più con ancora Vlahovic a bilancio. Comolli si è fatto un grosso nemico col PSG ma ha acquisito forza e rispetto a livello di mercato".