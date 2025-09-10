Il ricorso al TAR operato da Andrea Agnelli in merito al caso plusvalenze - quello che colpì la Juventus e l'allora presidente insieme a tutto il CDA nel 2023 - potrebbe aprire una nuova era: ne è convinto il giornalista Gianni Balzarini, che ha affrontato il tema in uno dei suoi ultimi video su YouTube.

Juventus, Balzarini: 'Il ricorso di Agnelli sul caso plusvalenze può aprire una nuova era'

"Sono molto curioso di come andrà a finire il ricorso presentato da Andrea Agnelli nel caso plusvalenze, perché qui si può aprire una nuova era - ha dichiarato Balzarini - Non so se eventualmente tutto questo possa portare a una rivisitazione dei fatti, onestamente non lo credo.

Penso che non emergeranno fatti nuovi rispetto alla vicenda da poter riaprire il processo e credo che una riforma della giustizia non possa avere effetto retroattivo. Casomai qualora il ricorso venisse accolto, Andrea Agnelli potrebbe ottenere un risarcimento del danno, quello sì. Si tratterebbe in ogni caso di una cosa del tutto personale, anche se nessuno potrà restituirgli i due anni di squalifica che ha già scontato. Sarebbe stato importante che determinati concetti e principi fossero stati applicati all'epoca, però ormai quello che è stato è stato e bisogna prenderne solo atto".

Balzarini, tornando poi al campo, ha detto: "Non c'é un referto ufficiale da parte del club sul problema riscontrato da Conceicao e questo perché il calciatore non ha riportato lesioni.

Potrebbe quindi essere semplicemente un affaticamento muscolare e non penso che usciranno comunicati ufficiali. Questo aprirebbe a un clamoroso scenario che vedrebbe il calciatore potenzialmente presente nella gara che si giocherà sabato pomeriggio contro l'Inter. Può essere infatti che questi giorni, in cui il lusitano alternerà giorni di riposo a lavoro differenziato, gli permetteranno di essere disponibile per il derby d'Italia. Poi ovviamente sarà Tudor a scegliere chi andrà in campo".

Il giornalista ha in ultimo parlato delle condizioni fisiche di uno dei nuovi arrivati, Zhegrova: "Arrivano infine ottimi report dagli allenamenti di Zhegrova: dalla Continassa dicono che il calciatore si sta muovendo bene ed è quindi confortante il fatto che il kosovaro si stia sottoponendo a test fisici giornalieri ottenendo buone risposte.

Questo fa pensare che il giocatore possa essere disponibile almeno per la panchina contro l'Inter".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Qualunque riforma attueranno sarà sempre troppo tardiva'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Pensavo di aver superato l'amarezza del 2006 ma la sentenza sulle plusvalenze ha riaperto tutte le ferite. In tutti e due i casi Elkann ha fatto fuori tutti i suoi 'nemici' ed è diventato il padrone assoluto della Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Qualunque riforma attueranno sarà sempre troppo tardi per la Juve. Speriamo almeno che Agnelli vinca la sua battaglia così ci sarà da ridere".