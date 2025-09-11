Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, sarebbero veritiere quelle voci di calciomercato che vorrebbero l'Inter aver effettuato dei primi sondaggi per Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di contratto con la Juventus e che quindi potrebbe liberarsi a luglio come parametro 0.

"Quelle voci di mercato che volevano l'Inter aver fatto dei sondaggi per Vlahovic stanno trovando conferme" cosi ha esordito nell'ultimo video pubblicato su Youtube Gianni Balzarini.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Credo che siano normali e non c'é niente di cui stupirsi, anzi immagino che le parti siano entrate in contatto anche prima di questo periodo. Quando hanno capito che il serbo non avrebbe rinnovato con la vecchia signora, quelli dell'Inter si sono mossi ma penso sia una cosa che rientra nella norma, visto che è nei piani strategici del club nerazzurro puntare quei calciatori che si liberano a parametro 0. Dopodiché, al netto dei sondaggi che confermo ci sono stati, non è detto che il bomber classe 2000 andrà sicuramente a Milano. Nella vita non si sa mai quello che può accadere e non mi sento di escludere che magari in un prossimo futuro Juve e Vlahovic si siedano al tavolo per abbozzare un accordo di prolungamento".

Balzarini ha proseguito: "Ho anche letto di indiscrezioni che vorrebbero la Juventus su Lookman ma adesso non c'é niente a riguardo. Magari il club, come ha fatto l'Inter per Vlahovic, ha sondato il terreno per il nigeriano ma parliamo di calciatori con situazioni contrattuali diverse. Il serbo infatti andrà in scadenza nel 2026, ovvero fra un anno, mentre Lookman nel 2027. Quindi quella dell'esterno è sicuramente una condizione più complicata, anche se non penso che l'Atalanta potrà richiedere nuovamente quei 50 milioni di euro che hanno bloccato la trattativa con l'Inter. Poi a Bergamo sono capaci di tutto e perciò nulla mi stupirebbe".

Il giornalista ha chiosato parlando del derby d'Italia: "Ho sentito tanti tifosi dell'Inter che stanno mettendo le mani avanti, parlando di firmare anche per un pari contro la Juventus.

Non so se ci sia una scaramanzia in tutto questo ma mi rendo conto che le due squadre arrivano a questa gara con situazioni mentali e morali diverse. I bianconeri sono avanti, anche se siamo alla terza giornata e viene da due vittorie, mentre una sconfitta in casa nerazzurra può avere ripercussioni importanti.

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Vlahovic il prossimo derby d'Italia lo giocherà con l'Inter'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Vlahovic per me l'anno prossimo il derby d'Italia lo giocherà con l'Inter. Per quanto riguarda la partita sono ottimista anche se temo il solito pareggio alla "volemose bene", data la situazione dei due tecnici che tutto vogliono meno iniziare il loro percorso perdendo una partita così importante" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sarà molto difficile che l'Inter possa perdere due partite di fila, poi spero di sbagliarmi".