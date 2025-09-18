Nelle scorse ore il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di Dusan Vlahovic. Stando alle parole del reporter, la società bianconera non solo non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del centravanti serbo per i costi eccessivi, ma avrebbe persino intenzione di affidarsi a un altro attaccante già dal prossimo mercato di gennaio.

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della Juventus e dell'argomento che sta prendendo sempre più piede tra i tifosi bianconeri, il futuro di Dusan Vlahovic: "Ora più o meno sono tutti per la sua permanenza ma è difficile poter ipotizzare un rinnovo a delle condizioni che Vlahovic, vista la situazione, potrebbe dettare a suo piacimento.

Quindi il tutto potrebbe persino comportare una notevole richiesta di aumento dell'ingaggio. La sensazione che io ho più volte manifestato, ovvero che effettivamente non sia stato Vlahovic a voler andare via dalla Juve, ma sia stata la Juve a voler rinunciare a lui, sta prendendo sempre più corpo. Ho avuto un'altra indicazione questa mattina che conferma tale teoria, quindi è chiaro che la Juve a un certo punto si sia fatta due conti, abbia capito che non solo avrebbe faticato a pagare l'ultimo anno di ingaggio del calciatore ma anche faticato a permetterselo per il futuro. Quindi ci ha messo una croce sopra, non è un caso infatti che in estate abbiano provato a cederlo a tutti i costi".

Balzarini ha concluso dicendo: "Quindi ci sta che nella testa della Juve ci sia la volontà di liberarsi del contratto di Vlahovic anche per gli anni successivi.

Poi nel calcio esistono tesi pronte per essere smentite da un giorno all'altro, dunque non mi stupirei nemmeno se un giorno le due parti dovessero incontrarsi e provare a ragionarci, ma a questi livelli sicuramente no. E siccome la logica impone che se un giocatore va bene e fa un'annata positiva, poi possa pretendere addirittura un aumento rispetto a quanto percepito, è facile capire che ci sono troppe indicazioni in senso negativo all'idea che Vlahovic possa rinnovare il suo rapporto con la Juventus. La società bianconera si affiderà probabilmente ad altre scelte e arrivo a dire che lo farà già a partire da gennaio".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Sicuramente la società non può permettersi l'ingaggio di Vlahovic'

Le parole di Balzarini su Vlahovic hanno acceso il dibattito sul web: "Dusan è un ottimo attaccante se sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche senza pretendere che sia un giocatore diverso da quello che è" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Per me la verità sta nel mezzo. Sicuramente la Juve non si può più permettere l'ingaggio di Dusan e più volte gli ha proposto un rinnovo al ribasso che lui puntualmente ha rifiutato".