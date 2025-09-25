La Juventus guarda già al futuro con un obiettivo chiaro in testa: rinforzare il centrocampo con un innesto di livello internazionale. Dopo un inizio di stagione incoraggiante ma non privo di problematiche, la dirigenza bianconera ha fissato come priorità assoluta del mercato invernale – e ancor più di quello estivo – l’acquisizione di un mediano capace di innalzare la qualità complessiva della rosa.

I nomi iniziano a circolare con insistenza, e fra questi spiccano tre profili che, per esperienza, caratteristiche tecniche e prospettiva, rappresentano opzioni da analizzare: Sergej Milinkovic-Savic, Sandro Tonali e Morten Hjulmand.

Milinkovic-Savic, l’occasione d’oro

Il serbo, oggi in forza all’Al-Hilal, potrebbe rappresentare l’affare più accessibile dal punto di vista economico. Il suo contratto con il club arabo scadrà infatti il prossimo luglio, aprendo scenari favorevoli per la Juventus: o provare a strapparlo a gennaio con una cifra contenuta, o attendere la finestra estiva e puntare al colpo a parametro zero. Un’occasione di mercato che i dirigenti bianconeri stanno valutando con grande attenzione, vista anche la familiarità del giocatore con la Serie A.

Tonali, l’investimento da big

Decisamente più complessa la pista che porta a Sandro Tonali. L’ex Milan, oggi punto fermo del Newcastle, viene considerato incedibile dai Magpies.

Per privarsene, il club inglese chiederebbe almeno 80-90 milioni di euro, un esborso importante che renderebbe l’operazione difficilmente praticabile già a gennaio. Per Tonali, dunque, l’eventuale affondo della Juventus sarebbe più plausibile nella sessione estiva, a patto di trovare formule creative e, soprattutto, le risorse economiche necessarie.

Hjulmand, il ritorno di fiamma

Un altro nome tornato con forza nei radar bianconeri è quello di Morten Hjulmand. Il mediano danese dello Sporting Lisbona era già stato accostato alla Juventus nella sessione estiva appena conclusa, e potrebbe tornare d’attualità nel 2026. La valutazione del club portoghese, tuttavia, resta elevata: circa 60 milioni di euro, cifra che testimonia la centralità del giocatore nei piani dello Sporting ma che non spaventa del tutto la dirigenza bianconera.

Strategie e scenari

La Juventus si muove quindi su più tavoli, con la consapevolezza che il colpo di gennaio potrebbe essere legato a opportunità favorevoli come quella rappresentata da Milinkovic-Savic, mentre le operazioni più onerose, Tonali e Hjulmand in primis, sembrano destinate a svilupparsi in estate. Il messaggio è chiaro: il centrocampo bianconero avrà presto un nuovo leader, capace di riportare la squadra a un livello competitivo europeo.