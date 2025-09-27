In occasione del pre-partita di Juventus-Atalanta, il dirigente bianconero Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di Dusan Vlahovic. L'ex difensore ha sottolineato con decisione come il centravanti serbo resterà alla Juventus fino a giugno 2026, quando scadrà il suo contratto. Chiellini ha poi parlato di Koopmeiners e dell'importanza che avrebbe un suo pieno recupero.

Juventus, Chiellini parla chiaro sul futuro di Vlahovic: 'È un giocatore bianconero e lo sarà fino al giugno del 2026'

Il futuro di Dusan Vlahovic è uno degli argomenti che sta tenendo più con il fiato sospeso i supporter della Juventus.

Il centravanti serbo è al centro di una serie di indiscrezioni che lo vorrebbero lontano da Torino e, secondo alcuni, potrebbe persino lasciare la formazione piemontese nel prossimo gennaio, quando aprirà ufficialmente il mercato di riparazione invernale. A tal proposito, è intervenuto ai microfoni di Dazn, e in occasione del pre-partita con l'Atalanta, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus che, parlando proprio di Vlahovic, ha detto senza tanti giri di parole: "Quale sarà il suo futuro? Semplice: Vlahovic è un giocatore della Juve fino al 30 giugno 2026. Quello che si legge è, per noi, surreale: non si muove, è importante sia che giochi dall’inizio sia che entri. Speriamo che entri bene, come ha fatto".

Dichiarazioni forti, quelle di Chiellini che fanno capire in primis come la Juventus sarà disposta a pagare tutti e 12 milioni di euro di stipendio che il serbo percepisce in questa annata. Una notizia in controtendenza rispetto a quelle voci che volevano Comolli e soci pronti a cedere al primo offerente il cartellino di Vlahovic pur di liberarsi di uno stipendio ritenuto fuori budget per le casse del club piemontese. Le parole di Chiellini fanno capire come il reparto offensivo della Vecchia Signora resterà questo fino al termine della stagione, con un'abbondanza di prime punte che Tudor dovrà gestire.

A proposito di elementi da far ruotare e recuperare pienamente, il dirigente bianconero ha poi parlato di Koopmeiners: "È un mediano da ritrovare.

La speranza è quella di riuscire a creare movimento e sfruttare i suoi inserimenti. Con Locatelli si stanno alternando e ci auguriamo che riesca a trovare la fiducia di cui ha bisogno".

Koopmeiners, un ruolo più arretrato può fare bene a un calciatore

Seguendo le parole di Chiellini, ma osservando anche la scelta di Tudor di alternare Koopmeiners a Locatelli, appare evidente come alla Juventus vogliano ridisegnare addosso all'olandese un ruolo diverso, quasi da regista. Eppure l'ex Atalanta, proprio in quel di Bergamo, ha mostrato di saper dare il meglio di sé nella metà campo avversaria, trovando la via del gol tantissime volte e servendo assist ai propri compagni.