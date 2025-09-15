L'inizio di stagione estremamente positivo che sta attraversando la Juventus va in contrapposizione con le settimane complicate che sta vivendo Teun Koopmeiners in bianconero. Il trequartista olandese non riuscirebbe a cambiare un trend che lo vede fra i protagonisti in negativo della scorsa stagione, quando arrivò a Torino per 60 milioni dopo una travagliata negoziazione fra il club piemontese e l'Atalanta. Molti tifosi starebbero quindi perdendo la pazienza con il centrocampista, invocando una sua cessione quanto prima possibile, tuttavia, secondo quanto rivelato a Sky Sport dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Juventus avrebbe altri piani in mente per lui.

Juventus, Di Marzio: 'Alla Continassa non hanno mai pensato di cedere Koopmeiners'

Di Marzio, come già accennato, nel suo ultimo intervento fatto nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport ha parlato della Juventus e di Teun Koopmeiners dicendo: "Tudor crede di poterlo recuperare e mai alla Continassa c'è stata una riflessione legata a una sua possibile cessione. E' vero anche che non credo sia arrivato qualcosa di concreto, ma anche se fosse giunto non avrebbero accettato di cederlo. In quella posizione, dove ha giocato contro l'Inter, sono arrivati anche giocatori come Zhegrova, che ha quelle caratteristiche di imprevedibilità e di fantasia".

Gianluca Di Marzio ha analizzato la situazione tattica relativa a Teun Koopmeiners, sottolineando come la sua collocazione in campo resti ancora un tema da chiarire.

Secondo il giornalista, la presenza di Adzic, subentrato con personalità nella sfida contro l’Inter, offre un’alternativa concreta nello stesso ruolo.

Il nodo principale riguarda l’impiego dell’olandese: se debba essere utilizzato in una posizione più avanzata, da trequartista, oppure inserito in un centrocampo a due o a tre. Per Di Marzio, la questione cruciale consiste nel comprendere dove Koopmeiners possa esprimere al meglio le proprie qualità, consolidando il proprio valore e conquistandosi definitivamente un ruolo centrale nel progetto della Juventus.

Juventus, questa per Koopmeiners potrebbe essere l'ultima stagione utile per dimostrare il proprio reale valore

Al netto delle considerazioni fatte da Gianluca Di Marzio, resta il fatto che questa potrebbe rappresentare per Koopmeiners l’ultima stagione utile per dimostrare il proprio valore in bianconero.

Qualora Igor Tudor non riuscisse a recuperarlo pienamente sul piano tecnico e tattico, difficilmente il centrocampista ex Atalanta potrebbe avere un futuro alla Juventus, aprendo così scenari differenti per la sua carriera già a partire dalle prossime sessioni di mercato.