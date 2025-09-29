Secondo l'opinionista Luca Gramellini, attorno al tecnico della Juventus Igor Tudor si starebbe creando un clima piuttosto ostile, fatto di critiche prevenute e di attacchi pretestuosi: un elemento che ricorderebbe quanto è successo negli ultimi anni a Torino con altri allenatori.

Gramellini: 'Avverto un clima che può presto diventare pericoloso per Tudor'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube lanciando un monito rispetto ad una situazione che si starebbe creando nella Juventus: "Avverto un clima che potrebbe diventare pericoloso per Igor Tudor.

Oggi ci troviamo di fronte al terzo pareggio consecutivo e ovviamente non sono soddisfatto del risultato in casa con l'Atalanta ne di quello con l'Hellas Verona, anche se in quel caso ci sono stati errori arbitrali conclamati. Tutto sommato ho visto una Juventus che seppur molto da migliorare, mi sta piacendo in maniera esponenziale. Eppure leggo tanto catastrofismo, tanto pessimismo, situazioni che cominciano già a mettere Tudor sulla graticola. Ora lo farò anch'io se dovesse arrivare il momento di farlo, ma ora condannare il croato credo sia sbagliato. Penso anzi che un minimo di sostegno, di supporto Tudor lo meriterebbe, non fosse altro perché sappiamo i limiti di una rosa che sicuramente deve essere ulteriormente migliorata nelle prossime sessioni di mercato"

Gramellini ha proseguito: "Sappiamo quello da cui viene la Juventus, sappiamo anche anche che Igor Tudor è fondamentalmente alla prima esperienza in una grande squadra e se l'approccio è stato positivo, beh, dobbiamo dargli anche il sostegno e il supporto affinché possa continuare a lavorare serenamente.

Dico questo perché ci sono già i media che cominciano con i rumors. Anche lo stesso quotidiano di Torino, quello che tratta le vicende bianconere inizia ad avvertire un clima ostile. Perché se mercoledì sera contro il Villarreal la Juventus non dovesse fare la prestazione, o ancor peggio dovesse uscire con le ossa rotte dalla sfida di Champions, apriti cielo. Son certo che quello che potrebbe essere un mio commento negativo, dall'altra parte sarà sicuramente una messa sul patibolo".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Gramellini: 'Ma cosa vi aspettavate da questa squadra?'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di diversi utenti sul web: "Ma solo io vedo una buona Juve? Ma che vi aspettavate?

Cinque vittorie su cinque? Nemmeno il Napoli costruito per lo scudetto lo ha fatto ne tanto meno le squadre più forti del pianeta", scrive un utente su Youtube.

Un altro tifoso poi aggiunge: "Non ritengo più come una volta che l'allenatore sia così fondamentale. Ci vogliono i campioni per competere per vincere. Modric sta facendo sembrare Allegri un tecnico di calcio"