Le reti di Dusan Vlahovic, in campionato e in Champions League stanno cambiando il clima attorno a lui e, di riflesso, anche le strategie societarie. La Juventus, che fino a poche settimane fa sembrava intenzionata a guardare oltre il classe 2000, starebbe infatti riconsiderando la sua posizione.

Juve, Comolli medita un tentativo per operare il rinnovo di Vlahovic

Secondo quanto riportato dal giornalista Mirko Di Natale su X, i vertici bianconeri guidati da Damien Comolli avrebbero iniziato a valutare l’idea di riaprire il discorso rinnovo, pensando di effettuare dei sondaggi durante la stagione per capire i margini di manovra ed evitare così di perdere a parametro zero il giocatore.

La scadenza contrattuale, fissata a giugno 2026, incombe e urge trovare una soluzione.

Il nodo resta quello economico. Vlahovic percepisce attualmente 12 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio che la Juventus giudica fuori scala rispetto ai nuovi parametri di sostenibilità fissati dal club. Non a caso, proprio il peso dello stipendio era stato uno dei principali motivi che avevano spinto i bianconeri, nell’ultima finestra di mercato, a valutare concretamente la sua cessione. Fino agli ultimi giorni di agosto la dirigenza aveva lavorato per portare a Torino un sostituto come Randal Kolo Muani, senza tuttavia riuscire a chiudere l’operazione.

Ora lo scenario sembra mutato. Le prestazioni convincenti del numero 9 hanno restituito certezze tecniche alla squadra e spinto i dirigenti a ragionare su un possibile compromesso: un rinnovo a cifre calmierate, che da un lato garantirebbe continuità sportiva alla Juventus, dall’altro permetterebbe al giocatore di mantenere centralità nel progetto.

Juve, la palla in mano ce l'ha Dusan Vlahovic

Molto, però, dipenderà dalla volontà di Vlahovic. Il serbo si potrebbe infatti trovare davanti a un bivio: accettare un prolungamento a condizioni economiche riviste, dimostrando fiducia nella Juventus, oppure portare il contratto a naturale scadenza, liberandosi a parametro zero e potendo così negoziare al rialzo con eventuali nuovi club interessati. In quest’ultimo scenario, il centravanti avrebbe anche la possibilità di incassare un cospicuo premio alla firma, una prassi ormai comune nei grandi trasferimenti a parametro zero.

In ogni caso, la stagione appena iniziata avrà un peso determinante. Più Vlahovic continuerà a incidere sul campo, più forte sarà la posizione del giocatore nei tavoli di trattativa.

Allo stesso tempo, però, la Juventus non intende farsi trovare impreparata e la volontà di Comolli e soci è chiara, evitare a ogni costo di arrivare all’estate con la prospettiva di perderlo senza alcun ritorno economico.