La Juventus non si presenta al meglio all’appuntamento della seconda gara di Champions League, in programma sul campo del Villarreal. L’infortunio al polpaccio che terrà quasi certamente fuori Khephren Thuram priva Igor Tudor di una pedina preziosa e rende ancora più complicata la gestione di un centrocampo già da tempo indicato come il reparto più corto della rosa bianconera.

L'emergenza a centrocampo si amplia dal KO di Thuram

Fin dall’inizio della stagione, infatti, la mediana ha mostrato limiti strutturali sia in termini numerici che di varietà di interpreti.

La perdita di Thuram pesa perché priva la squadra di fisicità, strappi e inserimenti, qualità che il francese garantisce sin dal suo arrivo a Torino. Non è un caso che alla Continassa si stia facendo il possibile per recuperare almeno parzialmente Teun Koopmeiners, trequartista che Tudor sta cercando di trasformare in una sorta di regista. L’olandese comporrà la coppia di centrocampo con Manuel Locatelli, rimasto in panchina per tutta la sfida contro l’Atalanta. Un binomio che teoricamente non garantisce grande mobilità e schermo davanti alla difesa, ma che eleva il tasso tecnico della mediana bianconera.

Juventus: oltre ai titolari, anche in panchina Tudor ha poco da cui attingere

Un altro nodo da scogliere per Tudor sarà quello legato alle opzioni per il centrocampo disponibili a partita in corso.

Weston McKennie rappresenta infatti l’unico cambio di livello garantito presente in panchina. Fabio Miretti, ancora fermo ai box per un infortunio che lo terrà fuori almeno fino alla sosta di ottobre, priva ulteriormente il tecnico croato di soluzioni utili per gestire i 90 minuti.

Proprio per questo motivo, l'allenatore croato potrebbe inventare soluzioni di emergenza come quella di spostare Vasilije Adzic dalla trequarti alla linea mediana. Un ripiego che però non convince del tutto: il montenegrino ha tecnica e visione, ma non possiede le caratteristiche fisiche né la disciplina tattica tipiche del ruolo. L’abbondanza sulla trequarti – con profili come, Yildiz, Openda e Zhegrova – rende questa ipotesi praticabile, ma è chiaro che si tratterebbe di un compromesso più che di una scelta tattica.

La Juventus arriva dunque a una sfida particolarmente delicata con un centrocampo ridotto all’osso. La sensazione è che Tudor debba affidarsi più alla compattezza di squadra, alla capacità di sacrificio e a un atteggiamento prudente che non lasci scoperti i due mediani. Villarreal-Juventus, al di là dell’importanza per la classifica del girone, rischia così di evidenziare ulteriormente una mancanza che il club bianconero aveva deciso di "ignorare" in estate per potenziare il reparto offensivo.