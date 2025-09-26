La Juventus è tornata a muoversi sul fronte societario, avviando una serie di manovre che potrebbero ridisegnare ancora una volta l’assetto dirigenziale del club. In questo contesto, il nome di Alessandro Del Piero è tornato a riecheggiare con forza tra i tifosi e sulle pagine web, alimentando suggestioni e dibattiti sul possibile ritorno di una delle icone più amate della storia bianconera.

Juventus, un matrimonio che ad oggi non sa da fare

La Juventus è di nuovo al centro di un processo di rinnovamento strutturale. Le ultime manovre a livello di organigramma societario lasciano intendere che il club bianconero sia pronto a una nuova fase di trasformazione interna, con l’obiettivo di coniugare solidità gestionale e continuità sportiva.

Un percorso che, come spesso accade nella storia juventina, si intreccia con suggestioni e nomi dal forte richiamo emotivo.

Negli ultimi giorni, il profilo che ha acceso maggiormente il dibattito è quello di Alessandro Del Piero. Secondo indiscrezioni circolate sul web, il “Pinturicchio” sarebbe stato tra i possibili candidati alla presidenza della Vecchia Signora. Una prospettiva che, al netto dell’impatto mediatico, al momento sembra però più una suggestione che una reale possibilità. L’attuale presidente Gianluca Ferrero, infatti, non appare in discussione: il suo profilo tecnico-finanziario risponde perfettamente alla strategia di stabilità che la proprietà intende portare avanti.

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare: Del Piero, quando interpellato sul suo futuro, non ha mai nascosto di immaginarsi come dirigente “operativo”, vicino al campo, piuttosto che in un ruolo istituzionale e di rappresentanza.

La suggestione del grande ex alla guida della Juventus è dunque affascinante, ma rischia di scontrarsi con le esigenze pratiche e con la volontà dello stesso diretto interessato.

Juve, Platini e quel destino simile a Del Piero

Lo stesso discorso vale, con sfumature differenti, per Michel Platini. Il fuoriclasse francese, leggenda della Juve e icona del calcio mondiale, è stato più volte accostato a un ritorno in bianconero. Una prospettiva che entusiasmerebbe i tifosi, ma che appare complessa da realizzare. Platini porta con sé un peso specifico enorme, sia in termini simbolici che gestionali, e gli attuali vertici della società non sembrano intenzionati a rimettere in gioco una figura tanto prestigiosa quanto ingombrante.

Lo stesso Platini, lo scorso maggio in merito a un suo ritorno alla Juventus disse chiaramente: "Nessuno mi ha mai chiamato. Cosa posso pensare se non ci sono contatti? Ho una bella vita, sto bene".