Dalla Spagna arrivano nuovi rumors sul futuro di Nico Gonzalez, ceduto in estate dalla Juventus all’Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dai media iberici, le condizioni del riscatto sarebbero legate alle presenze in campionato: l’argentino verrebbe acquisito a titolo definitivo solo qualora dovesse raggiungere almeno il 60% delle presenze in Liga.

Juventus, filtrate le condizioni per il riscatto di Nico Gonzalez: almeno il 60% di presenze in campionato

Uno dei movimenti più significativi in uscita dal mercato estivo della Juventus è stato senza dubbio la cessione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid.

L'argentino, reduce da una stagione sottotono in bianconero, non è riuscito a lasciare il segno sotto la Mole e la dirigenza ha colto l’occasione per alleggerire il monte ingaggi, liberando spazio salariale. Una manovra che ha permesso al direttore generale Damien Comolli di gettarsi con decisione su Edon Zhegrova, nuovo esterno offensivo arrivato dal Lille.

La trattativa con i “Colchoneros” non si è però chiusa con una cessione definitiva: il trasferimento di Gonzalez è infatti avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può tramutarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Ed è proprio su queste che, nella giornata di oggi, sono arrivate indiscrezioni dalla stampa spagnola.

Secondo i media iberici, per far scattare l’obbligo di riscatto e garantire così alla Juve un incasso superiore ai 30 milioni di euro, Gonzalez dovrà collezionare il 60% delle presenze in Liga. Tradotto: l’argentino dovrà scendere in campo in almeno 21 partite di campionato, considerando che le prime due giornate sono già state disputate.

Un dettaglio non secondario è che ai fini del conteggio non rientrerebbero né le gare di Champions League né quelle di Coppa del Re: il parametro valido riguarderebbe esclusivamente la massima serie spagnola. Una circostanza non da poco e che se confermata, potrebbe rendere assai più complicato il riscatto definitivo del sud americano.

Dunque, il futuro di Nico Gonzalez e la possibilità per la Juventus di registrare un incasso importante passeranno anche dalle scelte di Simeone e dalla capacità dell’ex bianconero di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una squadra che punta ancora una volta a recitare da protagonista in Liga.

Nico, un problema con gli infortuni frequenti

La presunta scelta dell'Atletico Madrid di puntare sulle presenze di Nico Gonzalez non sarebbe casuale: gli spagnoli infatti, potrebbero aver consultato la cartella clinica dell'argentino, notando una certa propensione all'infortunio. Solo nella scorsa stagione, il classe '98 è stato costretto ai box per un totale di circa 3 mesi, mentre nei due anni con la Fiorentina, Gonzalez ha visitato l'infermeria per ben oltre i 100 giorni.