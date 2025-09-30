Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, attorno alla Juventus si starebbe già respirando un'aria pesante ldi agitazione e ciò starebbe spingendo più di un tifoso a domandarsi per quanto tempo ancora Igor Tudor sarà saldo sulla panchina del club bianconero.

Juventus, Momblano: 'Qualche tifoso sta cominciando a domandarsi se Tudor arriverà a mangiare il panettone'

"Fra i tifosi della Juventus qualcuno si domanda se Tudor arriverà a mangiare il panettone", questa è una delle frasi utilizzate da Luca Momblano nell'ultima diretta di Juventibus.

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Dopo il pareggio con l'Atalanta ho percepito agitazione, perché la Juve non ha vinto la sua terza partita consecutiva ufficiale, un fatto che fa sempre notizia. Nella gara con i bergamaschi qualcosa non è andato, si è tirato poco verso la porta avversaria e si è concluso il match facendo il mucchione in avanti ma non ottenendo quello che si era conquistato negli ultimi minuti con Inter e Dortmund. Questa agitazione nei tifosi e non solo, però, non la riesco ancora a motivare, soprattutto se do un'occhiata alla classifica e se penso che in Champions League ha pareggiato contro un avversario di prima fascia".

Momblano ha proseguito: "Per molti questa agitazione sta già diventando preoccupazione e allora la domanda succitata può essere anche plausibile.

Non è per fare profezie ma è una sorta di mood che si sta espandendo. Perché Tudor è imbattuto in questa stagione, al netto delle scelte un po' confusionarie che sta facendo in attacco, però ad esempio percepisco anche un cambiamento rispetto alla considerazione delle sue dichiarazioni. Fino a due/tre settimane fa, qualsiasi cosa diceva andava bene mentre ora ogni volta che parla divide. Questo può dipendere dalla scelta che il tecnico ha fatto di cambiare un po' i toni delle sue esternazioni ma anche da come le percepiamo noi dall'esterno".

Infine Momblano, uscendo dal tema Tudor, ha parlato di Vlahovic: "Quando ho sentito le parole di Chiellini a Dazn nelle quali il dirigente toscano dice che il bomber serbo rimarrà a Torino fino al giugno del 2026, sono rimasto stupito.

Ma non per il contenuto delle dichiarazioni, ma per la rigidità con le quali le ha espresse. Ci ha fatto capire che la società non ha in preventivo di fare incontri a gennaio per la cessione del classe 2000 e che quindi molto probabilmente il calciatore andrà via a giugno come parametro zero".

Juve, i tifosi commentano le parole di Momblano: 'Tudor neanche il cocomero doveva mangiare'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione sul web: "Tudor non doveva mangiare neanche il cocomero, altro che panettone. Ha trasformato la Juve nel Verona", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se Tudor non mangia il panettone per me è un’altra stagione fallimentare".