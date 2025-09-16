Secondo quanto riferito su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, gli scout bianconeri seguono da tempo Mattia Zanotti, giovane terzino destro attualmente al Lugano ma di proprietà dell’Inter. Momblano ha poi concluso parlando di Kenan Yildiz e di una proposta del Bayern Monaco che il giocatore avrebbe rifiutato, ribadendo la volontà di restare alla Juventus.

Calciomercato Juve, Momblano: 'Gli scout dei bianconeri seguono da un anno Mattia Zanotti, terzino dell'Inter'

Luca Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus di un calciatore che la Juve avrebbe messo nel mirino per il prossimo mercato: "Nel corso dei mesi seguiremo il percorso di certi nomi, alcuni molto conosciuti altri certamente meno, sui quali la Juventus ha messo l'occhio.

In questo caso parliamo di un elemento di proprietà dell'Inter, anche se in questo momento non fa parte della rosa nerazzurra. È un giocatore che, da quello che so, gli scout della società bianconera seguono da un anno e che non è stato bocciato dal nuovo corso guidato da Comolli e soci. Si tratta di Mattia Zanotti, un laterale destro, più nello specifico un terzino, classe 2003 che ora si trova in prestito al Lugano. Ovviamente, pensare di comprare un calciatore dall'Inter non è mai semplice, ma in lui la Juventus vede un elemento con caratteristiche importanti, che evidentemente sono sfuggite alla Pinetina".

Momblano, restando in tema Juventus ma parlando del possibile futuro di Yildiz, ha poi aggiunto: "Porto questa confidenza che ho e che mi è stata riferita ieri.

Ha veramente un valore relativo ma risponde a quei tifosi che sostengono che Yildiz rinnoverà per essere ceduto al prezzo giusto. Insomma, Yildiz, al cospetto di un importante dirigente del Bayern Monaco, una società che lui conosce bene, che l'ha coccolato e che magari sarà una di quelle che ci proverà ad acquisirlo, avrebbe detto: 'Io voglio rimanere alla Juve a vita'. Un concetto, che è diverso da chi sostiene che se la Juventus non blinda per sempre Yildiz fa un errore di superficialità. Ovviamente, speriamo che il suo percorso di crescita sia non solo costante, anzi, ma anche esponenziale. Però, in questo momento, dentro il giocatore registriamo queste vibrazioni estremamente positive nei confronti del club".

Juve, i tifosi sono con Yildiz: 'Kenan va blindato'

Proprio sulle parole di Momblano dedicate a Yildiz, tanti tifosi hanno scritto la loro: "Su Yildiz non si va al risparmio. Va blindato perché se lo merita. Finalmente abbiamo trovato un altro grande interprete dopo Del Piero. Io gli metterei una clausola rescissoria da 500 milioni, tanto per far capire che non c'è trippa per gatti", scrive un utente su YouTube. Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge poi: "Kenan quando si illumina è tutta un'altra Juve è quel valore aggiunto: va subito rinnovato e aumentato l'ingaggio".