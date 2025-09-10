Il giornalista Luca Momblano, ai microfoni di Juventibus, ha confermato l'indiscrezione proveniente dalla Spagna secondo cui il riscatto di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico Madrid sarebbe legato a circa 20 presenze in campionato con la maglia dei Colchoneros. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Nicolò Schira, inoltre, l'argentino dovrà restare in campo almeno 45 minuti a partita.

Juventus, Momblano conferma: 'Nico dovrà giocare 20 gare su 35 in Liga per essere riscattato dall'Atletico'

La Juventus ha chiuso la propria sessione di mercato in uscita, cedendo all'Atletico Madrid Nico Gonzalez in prestito con diritto di riscatto.

Una partenza che, inizialmente, è stata accolta in maniera trionfale dal grande pubblico bianconero, ignaro, però, delle condizioni che avrebbe imposto l'acquisto a titolo definitivo dell'argentino ai Colchoneros. Ebbene, in questi ultimi giorni stanno uscendo sempre più conferme sulle formule applicate nell'operazione tra i due club e, secondo il giornalista Luca Momblano, il riscatto di Nico non sarebbe affatto semplice: "Il calciatore, da quello che mi risulta, dovrà giocare 20 gare su 35 in campionato. Nelle scorse ore, ho parlato della storia di quei due giorni finali di mercato che hanno portato Damien Comolli a siglare l'accordo per cedere Nico al club spagnolo. È stata una trattativa molto tirata ed è per questo che alla fine si è arrivati a siglare questo compromesso tra le parti delle 20 presenze in Liga, che apparentemente sembra una condizione penalizzante".

Queste le parole dette ai microfoni di Juventibus da Momblano, che poi ha proseguito aggiungendo: "Da quello che ho letto sui social, le reazioni dei tifosi non sono state positive rispetto alle condizioni del riscatto di Nico Gonzalez. Ho visto che molti sostengono che il calciatore non sarà mai in grado di fare tante presenze, ma posso garantire che le prime due proposte dell'Atletico Madrid erano molto peggiori di questa. La prima comprendeva un 70% di presenze sull'intera stagione, mentre la seconda era da circa 30 presenze, divise in tutte le competizioni".

Juventus, Schira: 'Nico per essere riscattato dall'Atletico dovrà giocare 21 gare da almeno 45 minuti ciascuna'

Il giornalista Nicolò Schira su X ha aggiunto un paio di dettagli sulle modalità dell'eventuale riscatto di Nico Gonzalez da parte dell'Atletico Madrid: "Nico Gonzalez ha firmato un contratto con l'Atletico Madrid fino al 2030 (4 milioni di euro all'anno).

L'Atletico ha pagato alla Juventus 1 milione di euro, più 1 milione di bonus (se l'Atletico sarà in Champions League 26/27) per un prestito e ha un'opzione di acquisto (32 milioni di euro), che diventerà un obbligo se Nico giocherà 21 partite di almeno 45 minuti". Un dettaglio non da poco quello rivelato da Schira, che se confermato complicherebbe ulteriormente il riscatto di Nico.