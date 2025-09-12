Kenan Yildiz è uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati sul fronte calciomercato. Il classe 2005 è considerato uno dei talenti più in voga ed è finito nel mirino di diversi top club europei. Oltre al Manchester City di Pep Guardiola, ci sarebbe un possibile ritorno di fiamma anche da parte del Chelsea pronto ad un'offerta già nella finestra invernale di mercato.

Possibile ritorno di fiamma del Chelsea per Yildiz

Il 20enne numero dieci ha iniziato la stagione con il piglio giusto offrendo prove ma soprattutto assist decisivi in campionato.

Le sue qualità sono note e molti club della Premier League sarebbero sulle sue tracce. Stando agli ultimi rumors di mercato, il Chelsea non avrebbe abbandonato la pista visto il forte interesse mostrato già in estate. I Blues vorrebbero rinfozare maggiormente il reparto offensivo dando qualità ed estro alla trequarti e potrebbero provare ad intavolare una trattativa con la Juventus. Al momento, il club bianconero non ha alcuna intenzione di cedere Yildiz soprattutto a gennaio vista l'importanza del calciatore e la volontà di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La Vecchia Signora sta inoltre lavorando al rinnovo contrattuale del classe 2005 che rafforza la posizione dei bianconeri.

Il Chelsea non è la sola squadra di Premier interessata al talento turco che sarebbe un obiettivo di mercato anche del Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens potrebbero decidere di mettere sul piatto una cifra importante tra i 70-80 milioni così da far crollare il muro della Juventus.

Idee Pellegrino e Scamacca per giugno

In estate, il parco attaccanti della Juventus potrebbero subire delle ulteriori modifiche. Infatti tutto gira attorno a Dusan Vlahovic che presenta il contratto in scadenza nel 2026. Il serbo non ha ancora rinnovato ed il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino, con Milan ed Inter che continuano a monitorare la situazione del classe 2000 che potrebbe liberarsi a parametro zero.

La Vecchia Signora valuta eventuali alternative vista la possibile partenza del serbo in estate con diversi profili seguiti dalla dirigenza. Tra i nomi opzionati ci sarebbe anche quello di Mateo Pellegrino che si è ritagliato uno spazio importante al Parma. Il 23enne argentino ha avuto un ottimo impatto sul campionato italiano ed ha conquistato l'interesse di diversi squadre italiane tra cui la stessa Juventus. Una trattativa che non appare facile vista la richiesta di 25-30 milioni da parte del Parma.

Altra candidatura che potrebbe scaldarsi in estate è quella di Gianluca Scamacca, partito bene in questa stagione con la rete contro il Pisa. Molto dipenderà dalle condizioni dell'attaccante italiano che se recuperato al meglio potrebbe rientrare nei piani del club bianconero.