Nelle scorse ore il giornalista Vittorio Oreggia parlando ai microfoni di TMW Radio della Juventus, ha sottolineato come i bianconeri finora non abbiano ancora mostrato di saper fare un bel calcio. Stando invece a quanto sostenuto dall'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli, la formazione di Tudor dovrà affrontare questo campionato pensando gara dopo gara.

Oreggia durissimo con la Juve: 'Non ha mai giocato bene ma recuperato i risultati solo di carattere'

Il giornalista Vittorio Oreggia ha parlato a TMW Radio della Juventus lanciando una critica piuttosto dura nei confronti dei bianconeri: "Di sicuro una Juve non all'altezza della situazione e dei giocatori che hanno arrancato, vedi Thuram.

E questo mi lascia perplesso, perché siamo ad appena 5 partite giocate. Se siamo onesti nell'analisi di queste prime giornate, la Juve non ha mai giocato bene, ma ha sempre rimediato a situazioni puntando sul carattere, ma con difetti strutturali abbastanza evidenti".

Oreggia ha poi sottolineato come la Juventus non sia in grado di sostenere l'attacco schierato da Tudor in questi giorni e che abbia un problema evidente a centrocampo.

Juve, Cobolli Gigli: 'La squadra deve pensare partita per partita'

Della Juventus e delle sue potenzialità in campionato ha parlato a TMW Radio anche l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli: "Si deve pensare partita su partita, mettendo la grinta vista fino a adesso.

Il pareggio di Verona viene fuori da una Juve che non ha dato le performances delle partite precedenti, ma anche a un atteggiamento sbagliato dell'arbitro. Questo senza togliere nulla a giocatori e allenatore del Verona, però la Juventus è stata fortemente penalizzata".

Giovanni Cobolli Gigli ha poi espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto da Igor Tudor alla guida della Juventus. A suo giudizio, il tecnico croato non solo ha saputo imprimere una svolta positiva in questo primo segmento di campionato, ma ha anche permesso alla squadra di conquistare l’accesso alla Champions League. Secondo l’ex presidente bianconero, Tudor rappresenta l’allenatore ideale per la Juventus, capace di trasmettere grinta e carattere a un gruppo che in precedenza ne era forse privo.

Da osservatore esterno, Cobolli Gigli ha inoltre sottolineato di percepire nello spogliatoio una maggiore coesione e la volontà di lottare fino all’ultimo minuto per ottenere i risultati, come dimostrato sia nel pareggio in Champions sia nella sfida contro l’Inter, rese possibili soltanto dall’atteggiamento di calciatori determinati.

Soffermandosi poi su Dusan Vlahovic, Cobolli Gigli ha ritenuto opportuna la scelta di reintegrarlo pienamente in squadra. Una decisione, a suo avviso, presa dal direttore generale in maniera corretta, poiché la società è comunque vincolata a sostenere un ingaggio molto elevato per l’attaccante serbo. Di conseguenza, è logico che venga impiegato in campo. Inoltre, le recenti prestazioni di Vlahovic dimostrano le sue notevoli qualità: se messo nelle condizioni giuste e se si sente accettato dall’ambiente – cosa che Tudor sembra essere riuscito a trasmettergli – il centravanti può ritrovare entusiasmo e mettere in mostra le sue doti, tornando così a essere un punto di forza della squadra.