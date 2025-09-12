La Juventus inizia a valutare le mosse per rinforzare l'organico nella finestra invernale di calciomercato. Nonostante gli arrivi di Openda e Zhegrova, i bianconeri continuano a seguire la vicenda legata ad Ademola Lookman e potrebbero provare l'affondo già a gennaio.

Non tramonta la pista Lookman, possibile offerta a gennaio

Dopo un'estate complicata con il forte interesse dell'Inter, l'attaccante nigeriano è rimasto in quel di Bergamo e giocherà almeno la prima parte di stagione con la formazione di Juric. Il suo futuro resta però ancora incerto con diversi club che potrebbero farsi avanti in inverno e provare ad intavolare una trattativa con l'Atalanta.

Tra le società interessate c'è ancora la Juventus che vorrebbe capire i margini di manovra per instaurare una vera trattativa.

Il club bianconero conosce le difficoltà dell'affare legate alla volontà della Dea di trattenere il nigeriano almeno fino al termine della stagione e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 50-55 milioni, la situazione potrebbe cambiare già a gennaio. Molto potrebbe dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic, che presenta il contratto in scadenza nel 2026. La Juve potrebbe valutare delle offerte a gennaio per il serbo e successivamente reinvestire il denaro e provare ad acquistare il numero undici della Dea.

Lookman sarebbe un colpo di altissimo livello che sposterebbe sensibilmente l'equilibrio in Serie A.

Velocità, dribbling, qualità nella finalizzazione. Tutte caratteristiche che farebbero comodo a mister Tudor che aggiungerebbe qualità e profondità al reparto offensivo. Il classe 97 potrebbe inoltre occupare sia la posizione di trequartista ma anche quella di prima punta contendedosi il posto con Vlahovic e David.

Si lavora al rinnovo di Thuram

La Juventus lavora anche per trattenere i calciatori più importanti presenti in organico. Tra questi c'è Khephren Thuram, centrocampista che si è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista al suo approdo a Torino. Il francese è da subito diventato indispensabile prima per Motta e successivamente con Tudor, e le sue prestazioni non sono passate inosservate con diversi top club europei sulle sue tracce.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club bianconero sta lavorando al prolungamento contrattuale del classe 2001 con adeguamento dei 2 milioni percepiti attualmente. Una mossa importante che rimarca la volontà della Vecchia Signora di blindare il francese così da respingere ogni futura offerta.

Discorso simile anche per Kenan Yildiz che farebbe finito nel mirino del Manchester City già per gennaio. La Juve è pronta a un prolungamento fino al 2030 con un contratto da circa 4-5 milioni per blindare il talento turco, considerato fondamentale per il presente e futuro della Vecchia Signora.