Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabio Quagliarella, intervenuto ai microfoni di Sky Football Club, parlando della Juventus e del reparto offensivo bianconero, ha sottolineato come Jonathan David gli sia sembrato fuori condizione fisica e quindi non schierabile. Secondo Quagliarella, Tudor dovrebbe puntare su Dusan Vlahovic, centravanti che ha iniziato la stagione segnando diverse reti.

Juventus, Quagliarella non fa sconti a Jonathan David: 'Non è in condizioni fisiche per giocare'

L'ex calciatore Fabio Quagliarella è stato ospite a Sky Football Club e parlando della Juventus e del suo reparto offensivo ha detto: “Io sinceramente vedo più Openda come seconda punta, anziché come attaccante centrale.

In ogni caso, se fossi Tudor, farei giocare davanti Dusan Vlahovic, perché è in fiducia, ha iniziato la stagione con il botto e punterei su questo fattore. David? In questo momento, sinceramente, quando lo vedo non mi entusiasma: a mio avviso gli manca la condizione fisica e giocare in Italia non è mai semplice, perché tatticamente qui si fa un altro tipo di calcio. Ci sono infatti marcature strette, spesso raddoppi, e quindi è molto più complicato. Se poi manca anche la condizione fisica, la situazione peggiora”.

Quagliarella ha poi concluso sulla Juventus dicendo: "Per un attaccante non è semplice giocare a intermittenza, scendere in campo una volta sì e tre no: questo rende tutto ancora più complicato.

Non importa sapere di far parte di un grande club, che siano arrivati rinforzi importanti dal mercato o che ci si debba alternare con un compagno tra coppa e campionato. Non vedere il campo per diversi minuti, o addirittura per più partite consecutive, rende la situazione mentalmente davvero difficile".

Juve, i tifosi si dividono sul web: 'Tudor sta iniziando a fare esperimenti e rischia di fare la fine di Allegri e Motta'

Le parole dette da Fabio Quagliarella ai microfoni di Sky Sport hanno acceso la discussione sul web: "Sono sempre e solo opinioni. Pensa un po’: io partirei, e sarei partito, con David, che sa giocare spalle alla porta e far inserire le mezzepunte. Certo, l’assenza di Conceição e Zhegrova lascia un buco in quella posizione, dove potrebbe comunque giocare anche Openda, per sfruttare le sponde e andare in verticale", sostiene un utente su YouTube.

Un altro poi aggiunge: "Adesso Tudor ha iniziato a fare esperimenti, schierando calciatori fuori ruolo perché nel complesso questa squadra è carente a centrocampo. Finirà per impazzire cercando una sistemazione e sperando di trovare in attacco ciò che manca a centrocampo. In sostanza, farà la fine di Motta e Allegri: non erano loro a essere scadenti, lo è sempre stata la squadra".